, il film cult degli anni ’80 torna oggi sul grande schermo: da oggi fino all’11 dicembre il capolavoro di Richard Donner prodotto da Steven Spielberg e Chris Columbus sarà in alcune cinema italiani sparsi per tutta l’Italia per la prima volta in 4K, e così ecco un elenco delle sale in cui sarà in programmazione.

Potete leggerlo qui di seguito grazie alla Warner Bros. Italia:

CITTA’ CINEMA ▶ AFRAGOLA HAPPY ▶ ALBENGA MULTIPLEX ▶ ALESSANDRIA UCI ▶ ANCONA GOLDONI ▶ ANCONA UCI ▶ ANZIO MULT. MODERNO ▶ AOSTA CINELANDIA ▶ AREZZO UCI ▶ AROSIO CINELANDIA ▶ ASCOLI MULT.LE STELLE ▶ ASCOLI ODEON ▶ ASSAGO UCI ▶ ASTI CINELANDIA ▶ AVELLINO PARTENIO ▶ AVERSA VITTORIA ▶ AZZANO S.PAOLO UCI ▶ BAGHERIA SUPERCINEMA ▶ BARI GALLERIA ▶ BARI CIAKY ▶ BARI UCI SHOWILLE ▶ BASSANO METROPOLIS ▶ BEINASCO THE SPACE ▶ BELLINZAGO L. ARCADIA ▶ BELLINZAGO N. MOVIE PLANET ▶ BELLUNO LUMIERE ▶ BELPASSO THE SPACE ▶ BENEVENTO GAVELI ▶ BERGAMO DAL BORGO ▶ BIELLA MAZZINI ▶ BOLOGNA BELLINZONA ▶ BOLOGNA MEDICA ▶ BOLOGNA THE SPACE ▶ BOLZANO UCI ▶ BORGO S.D. CINELANDIA ▶ BORGO VC. MOVIE PLANET ▶ BRA IMPERO ▶ BRESCIA OZ ▶ BUSNAGO MOVIE PLANET ▶ CAGLIARI UCI ▶ CALTANISSETTA P.MONCADA ▶ CAMPI UCI ▶ CAMPOBASSO MAESTOSO ▶ CARBONIA SUPERCINEMA ▶ CARPI SPACECITY ▶ CARRARA GARIBALDI ▶ CASALE M. CINELANDIA ▶ CASALECCHIO UCI ▶ CASALNUOVO MAGIC ▶ CASAMASSIMA THE SPACE ▶ CASERTA DUEL ▶ CASORIA UCI ▶ CASTELLAMMARE STABIA HALL ▶ CASTELLETTO T. MOVIE PLANET ▶ CATANIA da stabilire ▶ CATANZARO THE SPACE ▶ CENTO CINEPARK ▶ CERRO M. THE SPACE ▶ CERTALDO BOCCACCIO ▶ CESENA ELISEO ▶ CHIAVARI MIGNON ▶ CHIETI MULT. MOVIELAND ▶ CHIUSI CLEV VILLAGE ▶ CITTADELLA CINECENTRUM ▶ COLLE V.E. POPOLO ▶ COLLEFERRO ARISTON ▶ COLONELLA CINEPLEX ARCOBALENO ▶ COMACCHIO CINEPLUS ▶ COMO CINELANDIA ▶ CONSELVE MARCONI ▶ CORATO ALFIERI ▶ CORCIANO THE SPACE ▶ CORFINIO IGIOLAND ▶ CORTEFRANCA STARPLEX ▶ CORREGGIO CINEPIU’ ▶ COSENZA ANDROMEDA ▶ COSENZA CITRIGNO ▶ CREMA PORTA NOVA ▶ CREMONA SPAZIOCINEMA ▶ CURNO UCI ▶ CURTATONE STARPLEX ▶ DARFO GARDEN ▶ DUE CARRARE CINEPLEX ▶ DOMODOSSOLA CORSO ▶ ERBUSCO PORTE FRANCHE ▶ FABRIANO MOVIELAND ▶ FAENZA CINEDREAM ▶ FANO CITYPLEX POLITEAMA ▶ FANO UCI ▶ FELTRE OFFICINEMA ▶ FERMO SUPER 8 ▶ FERRARA UCI ▶ FIANO CINEFERONIA ▶ FIRENZE ADRIANO ▶ FIRENZE FIAMMA ▶ FIRENZE THE SPACE ▶ FIRENZE UCI ▶ FIUME VENETO UCI ▶ FIUMEFREDDO MACHERIONE ▶ FIUMICINO UCI PARCO LEONARDO ▶ FOGGIA CITTA’ DEL CINEMA ▶ FOLIGNO SUPERCINEMA ▶ FORLIMPOPOLI CINEFLASH ▶ FORMIA MULT.DEL MARE ▶ FROSINONE DREAM CINEMA ▶ GALLARATE CINELANDIA ▶ GAVIRATE ELETRIC ▶ GENOVA ODEON ▶ GENOVA UCI ▶ GIFFONI VALLE PIANA MULTIMEDIA VALLEY ▶ GIOA DEL COLLE UCI ▶ GROSSETO AURELIA ANTICA ▶ GROSSETO THE SPACE ▶ GUALTIERI UCI ▶ GUIDONIA THE SPACE ▶ IGLESIAS MADISON CINEWORLD ▶ ISCHIA DELLE VITTORIE ▶ JESI UCI ▶ LA SPEZIA MEGACINE ▶ LAMEZIA THE SPACE ▶ L’AQUILA MOVIEPLEX ▶ LIMENA THE SPACE ▶ LISSONE UCI ▶ LIVORNO G.GUARDIA ▶ LIVORNO THE SPACE ▶ LONATO KING ▶ LUCCA MODERNO ▶ LUGAGNANO DI SONA THE SPACE ▶ MACERATA MULT.2000 ▶ MANTOVA CINECITY ▶ MARANO STARPLEX ▶ MARCIANISE BIG ▶ MARCIANISE UCI ▶ MARCON UCI ▶ MASSA SPLENDOR ▶ MATELICA MULT.GIOMETTI ▶ MATERA UCI ▶ MELZO ARCADIA ▶ MERCOGLIANO MOVIEPLEX ▶ MESSINA APOLLO ▶ MESSINA IRIS ▶ MESSINA UCI ▶ MESTRE CANDIANI ▶ MESTRE M. UCI ▶ MILANO CITYLIFE ▶ MILANO COLOSSEO ▶ MILANO PLINIUS ▶ MILANO THE SPACE ▶ MILANO UCI BICOCCA ▶ MILANO UCI GLORIA ▶ MILANO UCI CERTOSA ▶ MILAZZO THE SCREEN ▶ MISTERBIANCO UCI ▶ MODENA RAFFAELLO ▶ MODENA VICTORIA ▶ MOLADIBARI METROPOLIS ▶ MOLFETTA UCI ▶ MONCALIERI UCI ▶ MONFALCONE KINEMAX ▶ MONOPOLI RED CARPET ▶ MONTANO L. UCI ▶ MONTEBELLO THE SPACE ▶ MONTECATINI IMPERIALE ▶ MONTESILVANO THE SPACE ▶ MONTEVARCHI CINE 8 ▶ NAPOLI MODENISSIMO ▶ NAPOLI ARCOBALENO ▶ NAPOLI PLAZA ▶ NAPOLI THE SPACE ▶ NARDO MULTISALA ▶ NOLA THE SPACE ▶ ORISTANO ARISTON ▶ OSTIA CINELAND ▶ PADERNO D. LE GIRAFFE ▶ PADOVA PORTO ASTRA ▶ PAESE MANZONI ▶ PAGANI LA FENICE ▶ PALERMO TIFFANY ▶ PALERMO UCI ▶ PALERMO METROPOLITAN ▶ PARMA THE SPACE ▶ PARMA THE SPACE ▶ PARONA L. MOVIE PLANET ▶ PERUGIA MELIES ▶ PERUGIA UCI ▶ PESARO METROPOLIS ▶ PESARO SOLARIS ▶ PESARO UCI ▶ PIACENZA UCI ▶ PIEVE F. CINELANDIA ▶ PIOLTELLO UCI ▶ PISA ISOLA VERDE ▶ PISTOIA LUX ▶ POGGIBONSI POLITEAMA ▶ POGGIO MARINO ELISEO ▶ PONTEDERA CINEPLEX ▶ PORTO S.ELPIDIO UCI ▶ POTENZA 2TORRI ▶ PRADAMANO THE SPACE ▶ PRATO OMNIA CENTER ▶ QUARTUCCIU THE SPACE ▶ R.CALABRIA LUMIERE ▶ RAGUSA CINEPLEX ▶ RAVENNA CINECITY ▶ REGGIO E. JOLLY ▶ REGGIO E. UCI ▶ RICCIONE CINEPALACE ▶ RIETI MULT.MODERNO ▶ RIMINI BEFANE ▶ RIMINI FULGOR ▶ ROMA STARDUST VILLAGE ▶ ROMA ADRIANO ▶ ROMA ANDROMEDA ▶ ROMA ATLANTIC ▶ ROMA BARBERINI ▶ ROMA BROADWAY ▶ ROMA LUX ▶ ROMA MADISON ▶ ROMA ODEON ▶ ROMA SAVOY ▶ ROMA STARPLEX ▶ ROMA THE SPACE MODERNO ▶ ROMA THE SPACE PARCO MEDICI ▶ ROMA TRIANON ▶ ROMA UCI LUNGHEZZA’ ▶ ROMA UCI PORTA DI ROMA ▶ ROZZANO THE SPACE ▶ S. GIULIANO M. MOVIE PLANET ▶ S. MARTINO S. MOVIE PLANET ▶ S.AGATA B. CINECITY ▶ S.BENEDETTO UCI PALARIVIERA ▶ S.G.LUPATOTO UCI ▶ SALERNO APOLLO ▶ SALERNO THE SPACE ▶ SAN G. LA PUNTA CINESTAR ▶ SANREMO ARISTON ▶ SANT ARPINO LENDI ▶ SANTA CROCE LAMI ▶ SANTA GIUSTA MOVIES ▶ SANTERAMO PIXEL ▶ SASSARI MODERNO CITYPLEX ▶ SAVIGNANO R. UCI ▶ SAVONA DIANA ▶ SCIACCA BADIA ▶ SENIGALLIA GABBIANO ▶ SENIGALLIA UCI ▶ SESTO F.NO GROTTA ▶ SESTO S.G. NOTORIOUS CENTRO SARCA ▶ SESTU THE SPACE ▶ SILEA THE SPACE ▶ SINALUNGA UCI ▶ SONDRIO STARPLEX ▶ SORRENTO ARMIDA ▶ SPOLTORE MULT.ARCA ▶ SURBO THE SPACE ▶ TARQUINIA ETRUSCO ▶ TERNI THE SPACE ▶ TERRACINA TRAIANO ▶ TOLENTINO MULT.GIOMETTI ▶ TORINO CENTRALE ▶ TORINO MARX ▶ TORINO IDEAL ▶ TORINO MASSAUA ▶ TORINO REPOSI ▶ TORINO THE SPACE ▶ TORINO UCI ▶ TORREANO CITTA’ FIERA ▶ TORRECUSO TORRE VILLAGE ▶ TRENTO MODENA ▶ TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA ▶ TREVISO CORSO ▶ TRIESTE NAZIONALE ▶ TRIESTE THE SPACE ▶ UMBERTIDE METROPOLIS ▶ URBANIA LUX ▶ URBINO DUCALE ▶ VALPERGA AMBRA ▶ VARESE IMPERO ▶ VELLETRI MULT.AUGUSTUS ▶ VENEZIA ROSSINI ▶ VERONA RIVOLI ▶ VIAREGGIO ODEON ▶ VICENZA ROMA ▶ VILLESSE UCI ▶ VIMERCATE THE SPACE ▶ VITORCHIANO MULT.CINETUSCIA ▶ VITTORIO VENETO VERDI

Questa la sinossi:

I Goonies racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre. Un’avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, I Goonies ono un tesoro cinematografico ricco di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali.

Andrete a rivedere I Goonies al cinema nelle sale di cui vi abbiamo proposto un elenco? Ditecelo nei commenti! Qui trovate il trailer.