Potete leggerlo qui di seguito grazie alla Warner Bros. Italia:
|CITTA’
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|MULTIPLEX
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|ALESSANDRIA
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|ANCONA
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|MULT. MODERNO
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|AOSTA
|CINELANDIA
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|AREZZO
|UCI
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|AROSIO
|CINELANDIA
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|ASCOLI
|MULT.LE STELLE
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|ASCOLI
|ODEON
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|ASSAGO
|UCI
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|ASTI
|CINELANDIA
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|AVELLINO
|PARTENIO
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|AVERSA
|VITTORIA
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|AZZANO S.PAOLO
|UCI
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|BAGHERIA
|SUPERCINEMA
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|BARI
|GALLERIA
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|BARI
|CIAKY
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|BARI
|UCI SHOWILLE
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|METROPOLIS
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|BEINASCO
|THE SPACE
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|BELLINZAGO L.
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|BELLINZAGO N.
|MOVIE PLANET
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|BELLUNO
|LUMIERE
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|BELPASSO
|THE SPACE
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|BENEVENTO
|GAVELI
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|BERGAMO
|DAL BORGO
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|BIELLA
|MAZZINI
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|BOLOGNA
|BELLINZONA
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|BOLOGNA
|MEDICA
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|BOLOGNA
|THE SPACE
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|BOLZANO
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|BORGO S.D.
|CINELANDIA
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|BORGO VC.
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|BRA
|IMPERO
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|BRESCIA
|OZ
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|BUSNAGO
|MOVIE PLANET
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|CALTANISSETTA
|P.MONCADA
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|CAMPI
|UCI
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|MAESTOSO
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|CARBONIA
|SUPERCINEMA
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|CARPI
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|CINELANDIA
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|MAGIC
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|CASAMASSIMA
|THE SPACE
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|CASERTA
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|CASORIA
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|STABIA HALL
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|CASTELLETTO T.
|MOVIE PLANET
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|CATANZARO
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|CENTO
|CINEPARK
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|THE SPACE
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|BOCCACCIO
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|ELISEO
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|CITTADELLA
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|POPOLO
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|COSENZA
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|FIRENZE
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|FIRENZE
|THE SPACE
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|UCI
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|CITTA’ DEL CINEMA
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|SUPERCINEMA
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|CINELANDIA
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|GENOVA
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|MULTIMEDIA VALLEY
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|UCI
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|AURELIA ANTICA
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|GROSSETO
|THE SPACE
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|LA SPEZIA
|MEGACINE
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|LAMEZIA
|THE SPACE
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|L’AQUILA
|MOVIEPLEX
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|THE SPACE
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|LISSONE
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|LIVORNO
|G.GUARDIA
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|LIVORNO
|THE SPACE
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|LONATO
|KING
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|MODERNO
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|LUGAGNANO DI SONA
|THE SPACE
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|MACERATA
|MULT.2000
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|CINECITY
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|MARANO
|STARPLEX
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|MARCIANISE
|BIG
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|MARCIANISE
|UCI
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|MARCON
|UCI
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|MASSA
|SPLENDOR
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|MATELICA
|MULT.GIOMETTI
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|MATERA
|UCI
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|MELZO
|ARCADIA
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|MERCOGLIANO
|MOVIEPLEX
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|APOLLO
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|MESSINA
|IRIS
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|MESSINA
|UCI
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|MESTRE
|CANDIANI
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|MESTRE M.
|UCI
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|MILANO
|COLOSSEO
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|MILANO
|PLINIUS
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|MILANO
|THE SPACE
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|MILANO
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|MILANO
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|MILANO
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|MODENA
|VICTORIA
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|METROPOLIS
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|THE SPACE
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|THE SPACE
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|NAPOLI
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|NAPOLI
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|NAPOLI
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|LA FENICE
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|PALERMO
|UCI
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|PALERMO
|METROPOLITAN
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|PARMA
|THE SPACE
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|PERUGIA
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|METROPOLIS
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|PESARO
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|PESARO
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|UCI
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|UCI
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|CINEPLEX
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|THE SPACE
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|LUMIERE
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|CINEPLEX
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|CINECITY
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|JOLLY
|▶
|REGGIO E.
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|RICCIONE
|CINEPALACE
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|MULT.MODERNO
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|RIMINI
|BEFANE
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|RIMINI
|FULGOR
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|STARDUST VILLAGE
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|ROMA
|ADRIANO
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|ROMA
|ANDROMEDA
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|ROMA
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|ROMA
|BARBERINI
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|ROMA
|BROADWAY
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|ROMA
|LUX
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|ROMA
|MADISON
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|ROMA
|ODEON
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|ROMA
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|ROMA
|STARPLEX
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|ROMA
|THE SPACE MODERNO
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|ROMA
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|ROMA
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|ROMA
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|ROMA
|UCI PORTA DI ROMA
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|THE SPACE
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|S. GIULIANO M.
|MOVIE PLANET
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|S. MARTINO S.
|MOVIE PLANET
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|S.AGATA B.
|CINECITY
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|UCI PALARIVIERA
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|S.G.LUPATOTO
|UCI
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|APOLLO
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|SALERNO
|THE SPACE
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|CINESTAR
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|SANREMO
|ARISTON
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|SANT ARPINO
|LENDI
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|SANTA CROCE
|LAMI
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|SANTA GIUSTA
|MOVIES
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|SANTERAMO
|PIXEL
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|SASSARI
|MODERNO CITYPLEX
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|SAVIGNANO R.
|UCI
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|SAVONA
|DIANA
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|SCIACCA
|BADIA
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|SENIGALLIA
|GABBIANO
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|SENIGALLIA
|UCI
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|GROTTA
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|SESTO S.G.
|NOTORIOUS CENTRO SARCA
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|SESTU
|THE SPACE
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|SILEA
|THE SPACE
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|UCI
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|SONDRIO
|STARPLEX
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|SORRENTO
|ARMIDA
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|SPOLTORE
|MULT.ARCA
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|SURBO
|THE SPACE
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|TARQUINIA
|ETRUSCO
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|TERNI
|THE SPACE
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|TERRACINA
|TRAIANO
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|TOLENTINO
|MULT.GIOMETTI
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|TORINO
|CENTRALE
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|TORINO
|MARX
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|TORINO
|IDEAL
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|TORINO
|MASSAUA
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|TORINO
|REPOSI
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|TORINO
|THE SPACE
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|TORINO
|UCI
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|TORREANO
|CITTA’ FIERA
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|TORRECUSO
|TORRE VILLAGE
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|TRENTO
|MODENA
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|TREVIGLIO
|ANTEO SPAZIOCINEMA
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|TREVISO
|CORSO
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|TRIESTE
|NAZIONALE
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|TRIESTE
|THE SPACE
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|UMBERTIDE
|METROPOLIS
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|URBANIA
|LUX
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|URBINO
|DUCALE
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|VALPERGA
|AMBRA
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|VARESE
|IMPERO
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|VICENZA
|ROMA
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|VILLESSE
|UCI
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|VIMERCATE
|THE SPACE
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|VITORCHIANO
|MULT.CINETUSCIA
|▶
|VITTORIO VENETO
|VERDI
Questa la sinossi:
I Goonies racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre. Un’avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, I Goonies ono un tesoro cinematografico ricco di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali.
Andrete a rivedere I Goonies al cinema nelle sale di cui vi abbiamo proposto un elenco? Ditecelo nei commenti! Qui trovate il trailer.
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