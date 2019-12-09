I Goonies, il film cult degli anni ’80 torna oggi sul grande schermo: da oggi fino all’11 dicembre il capolavoro di Richard Donner prodotto da Steven Spielberg e Chris Columbus sarà in alcune cinema italiani sparsi per tutta l’Italia per la prima volta in 4K, e così ecco un elenco delle sale in cui sarà in programmazione.

Potete leggerlo qui di seguito grazie alla Warner Bros. Italia:

 

CITTA’CINEMA
AFRAGOLAHAPPY
ALBENGAMULTIPLEX
ALESSANDRIAUCI
ANCONAGOLDONI
ANCONAUCI
ANZIOMULT. MODERNO
AOSTACINELANDIA
AREZZOUCI
AROSIOCINELANDIA
ASCOLIMULT.LE STELLE
ASCOLIODEON
ASSAGOUCI
ASTICINELANDIA
AVELLINOPARTENIO
AVERSAVITTORIA
AZZANO S.PAOLOUCI
BAGHERIASUPERCINEMA
BARIGALLERIA
BARICIAKY
BARIUCI SHOWILLE
BASSANOMETROPOLIS
BEINASCOTHE SPACE
BELLINZAGO L.ARCADIA
BELLINZAGO N.MOVIE PLANET
BELLUNOLUMIERE
BELPASSOTHE SPACE
BENEVENTOGAVELI
BERGAMODAL BORGO
BIELLAMAZZINI
BOLOGNABELLINZONA
BOLOGNAMEDICA
BOLOGNATHE SPACE
BOLZANOUCI
BORGO S.D.CINELANDIA
BORGO VC.MOVIE PLANET
BRAIMPERO
BRESCIAOZ
BUSNAGOMOVIE PLANET
CAGLIARIUCI
CALTANISSETTAP.MONCADA
CAMPIUCI
CAMPOBASSOMAESTOSO
CARBONIASUPERCINEMA
CARPISPACECITY
CARRARAGARIBALDI
CASALE M.CINELANDIA
CASALECCHIOUCI
CASALNUOVOMAGIC
CASAMASSIMATHE SPACE
CASERTADUEL
CASORIAUCI
CASTELLAMMARESTABIA HALL
CASTELLETTO T.MOVIE PLANET
CATANIAda stabilire
CATANZAROTHE SPACE
CENTOCINEPARK
CERRO M.THE SPACE
CERTALDOBOCCACCIO
CESENAELISEO
CHIAVARIMIGNON
CHIETIMULT. MOVIELAND
CHIUSICLEV VILLAGE
CITTADELLACINECENTRUM
COLLE V.E.POPOLO
COLLEFERROARISTON
COLONELLACINEPLEX ARCOBALENO
COMACCHIOCINEPLUS
COMOCINELANDIA
CONSELVEMARCONI
CORATOALFIERI
CORCIANOTHE SPACE
CORFINIOIGIOLAND
CORTEFRANCASTARPLEX
CORREGGIOCINEPIU’
COSENZAANDROMEDA
COSENZACITRIGNO
CREMAPORTA NOVA
CREMONASPAZIOCINEMA
CURNOUCI
CURTATONESTARPLEX
DARFOGARDEN
DUE CARRARECINEPLEX
DOMODOSSOLACORSO
ERBUSCOPORTE FRANCHE
FABRIANOMOVIELAND
FAENZACINEDREAM
FANOCITYPLEX POLITEAMA
FANOUCI
FELTREOFFICINEMA
FERMOSUPER 8
FERRARAUCI
FIANOCINEFERONIA
FIRENZEADRIANO
FIRENZEFIAMMA
FIRENZETHE SPACE
FIRENZEUCI
FIUME VENETOUCI
FIUMEFREDDOMACHERIONE
FIUMICINOUCI PARCO LEONARDO
FOGGIACITTA’ DEL CINEMA
FOLIGNOSUPERCINEMA
FORLIMPOPOLICINEFLASH
FORMIAMULT.DEL MARE
FROSINONEDREAM CINEMA
GALLARATECINELANDIA
GAVIRATEELETRIC
GENOVAODEON
GENOVAUCI
GIFFONI VALLE PIANAMULTIMEDIA VALLEY
GIOA DEL COLLEUCI
GROSSETOAURELIA ANTICA
GROSSETOTHE SPACE
GUALTIERIUCI
GUIDONIATHE SPACE
IGLESIASMADISON CINEWORLD
ISCHIADELLE VITTORIE
JESIUCI
LA SPEZIAMEGACINE
LAMEZIATHE SPACE
L’AQUILAMOVIEPLEX
LIMENATHE SPACE
LISSONEUCI
LIVORNOG.GUARDIA
LIVORNOTHE SPACE
LONATOKING
LUCCAMODERNO
LUGAGNANO DI SONATHE SPACE
MACERATAMULT.2000
 ▶MANTOVACINECITY
MARANOSTARPLEX
MARCIANISEBIG
MARCIANISEUCI
MARCONUCI
MASSASPLENDOR
MATELICAMULT.GIOMETTI
MATERAUCI
MELZOARCADIA
MERCOGLIANOMOVIEPLEX
MESSINAAPOLLO
MESSINAIRIS
MESSINAUCI
MESTRECANDIANI
MESTRE M.UCI
MILANOCITYLIFE
MILANOCOLOSSEO
MILANOPLINIUS
MILANOTHE SPACE
MILANOUCI BICOCCA
MILANOUCI GLORIA
MILANOUCI CERTOSA
MILAZZOTHE SCREEN
MISTERBIANCOUCI
MODENARAFFAELLO
MODENAVICTORIA
MOLADIBARIMETROPOLIS
MOLFETTAUCI
MONCALIERIUCI
MONFALCONEKINEMAX
MONOPOLIRED CARPET
MONTANO L.UCI
MONTEBELLOTHE SPACE
MONTECATINIIMPERIALE
MONTESILVANOTHE SPACE
MONTEVARCHICINE 8
NAPOLIMODENISSIMO
NAPOLIARCOBALENO
NAPOLIPLAZA
NAPOLITHE SPACE
NARDOMULTISALA
NOLATHE SPACE
ORISTANOARISTON
OSTIACINELAND
PADERNO D.LE GIRAFFE
PADOVAPORTO ASTRA
PAESEMANZONI
PAGANILA FENICE
PALERMOTIFFANY
PALERMOUCI
PALERMOMETROPOLITAN
PARMATHE SPACE
PARMATHE SPACE
PARONA L.MOVIE PLANET
PERUGIAMELIES
PERUGIAUCI
PESAROMETROPOLIS
PESAROSOLARIS
PESAROUCI
PIACENZAUCI
PIEVE F.CINELANDIA
PIOLTELLOUCI
PISAISOLA VERDE
PISTOIALUX
POGGIBONSIPOLITEAMA
POGGIO MARINOELISEO
PONTEDERACINEPLEX
PORTO S.ELPIDIOUCI
POTENZA2TORRI
PRADAMANOTHE SPACE
PRATOOMNIA CENTER
QUARTUCCIUTHE SPACE
R.CALABRIALUMIERE
RAGUSACINEPLEX
RAVENNACINECITY
REGGIO E.JOLLY
REGGIO E.UCI
RICCIONECINEPALACE
RIETIMULT.MODERNO
RIMINIBEFANE
RIMINIFULGOR
ROMASTARDUST VILLAGE
ROMAADRIANO
ROMAANDROMEDA
ROMAATLANTIC
ROMABARBERINI
ROMABROADWAY
ROMALUX
ROMAMADISON
ROMAODEON
ROMASAVOY
ROMASTARPLEX
ROMATHE SPACE MODERNO
ROMATHE SPACE PARCO MEDICI
ROMATRIANON
ROMAUCI LUNGHEZZA’
ROMAUCI PORTA DI ROMA
ROZZANOTHE SPACE
S. GIULIANO M.MOVIE PLANET
S. MARTINO S.MOVIE PLANET
S.AGATA B.CINECITY
S.BENEDETTOUCI PALARIVIERA
S.G.LUPATOTOUCI
SALERNOAPOLLO
SALERNOTHE SPACE
SAN G. LA PUNTACINESTAR
SANREMOARISTON
SANT ARPINOLENDI
SANTA CROCELAMI
SANTA GIUSTAMOVIES
SANTERAMOPIXEL
SASSARIMODERNO CITYPLEX
SAVIGNANO R.UCI
SAVONADIANA
SCIACCABADIA
SENIGALLIAGABBIANO
SENIGALLIAUCI
SESTO F.NOGROTTA
SESTO S.G.NOTORIOUS CENTRO SARCA
SESTUTHE SPACE
SILEATHE SPACE
SINALUNGAUCI
SONDRIOSTARPLEX
SORRENTOARMIDA
SPOLTOREMULT.ARCA
SURBOTHE SPACE
TARQUINIAETRUSCO
TERNITHE SPACE
TERRACINATRAIANO
TOLENTINOMULT.GIOMETTI
TORINOCENTRALE
TORINOMARX
TORINOIDEAL
TORINOMASSAUA
TORINOREPOSI
TORINOTHE SPACE
TORINOUCI
TORREANOCITTA’ FIERA
TORRECUSOTORRE VILLAGE
TRENTOMODENA
TREVIGLIOANTEO SPAZIOCINEMA
TREVISOCORSO
TRIESTENAZIONALE
TRIESTETHE SPACE
UMBERTIDEMETROPOLIS
URBANIALUX
URBINODUCALE
VALPERGAAMBRA
VARESEIMPERO
VELLETRIMULT.AUGUSTUS
VENEZIAROSSINI
VERONARIVOLI
VIAREGGIOODEON
VICENZAROMA
VILLESSEUCI
VIMERCATETHE SPACE
VITORCHIANOMULT.CINETUSCIA
VITTORIO VENETOVERDI

 

Questa la sinossi:

I Goonies racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre. Un’avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, I Goonies ono un tesoro cinematografico ricco di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali.

Andrete a rivedere I Goonies al cinema nelle sale di cui vi abbiamo proposto un elenco? Ditecelo nei commenti! Qui trovate il trailer.

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