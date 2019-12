, fin da quando ha legato il suo nome a quello del Mercenario Chiacchierone, ci ha deliziato con una valanga di video virali realizzati per promuovere le sue pellicole (o per prendere in giro) e, a quanto pare, possiamo attenderci qualcosa di analogo anche per, la nuova commedia d’azione di Shawn Levy in uscita a luglio nelle sale che vedenei panni di un PNG di un videogioco che si rende conto di essere tale.

L’attore ne ha parlato durante il Comic-Con di San Paolo (via CB.com):

Un sacco di attori sono soliti dire “Mi pagano per il marketing e la promozione del film, la recitazione è gratis”. Per me non è così. Mi piace il marketing. È una grande fetta del nostro lavoro ed è un importante aspetto del nostro lavoro e non c’è scritto da nessuna parte che non debba essere qualcosa di creativo, che non si debba fare qualcosa di unico in maniera tale da presentare al pubblico qualcosa per cui, magari, sono già emozionati o far sì che le persone sviluppino questo sentimento per qualcosa. Per Free Guy abbiamo un sacco di roba in programma. Un sacco di video diversi fra di loro, video virali che saranno divertenti sia per il pubblico che li vedrà che per noi che li faremo.