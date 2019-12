L’attesa è finita:, adattamento cinematografico del musical di Andrew Lloyd Webber, diretto da, sta per uscire nei cinema americani e così l’embargo sulle recensioni è caduto, rivelando un verdetto impietoso. L’aggregatore RottenTomatoes ha raccolto finora una settantina di giudizi, di cui solo il 16% è positivo, con un voto medio di 3.7/10.

Vi segnaliamo i principali:

New York Post / Vulture: “C’è qualcosa di magico a proposito del semplice fatto che questo film esista, in tutta la sua oscena, assurda meraviglia, le sue terribili scelte di regia e lo spreco di incredibile talento.”

Boston Globe: “Oh mio dio, i miei occhi”

BBC: “Cats non è la cat-astrofe che tutti temevano o speravano a luglio, ma non è nemmeno la rivincita trionfale della visione di Hooper.”

USA Today: “Un gruppo di celebrità molto conosciute è stata trasformata in gatti digitali che ballano e cantano in una versione cinematografica assurda eppure stranamente affascinante del successo di Broadway.”

Entertainment Weekly: “Anche dopo 110 disastrosi e profondamente psichedelici minuti, è difficile capire se si ha capito realmente qualcosa, eccetto che C sta per Cats, per Crazy e per il voto che questa follia cinematografica merita.”

New York Times: “Senza la presenza di una troupe impellicciata in questo Cats, tutto quello che rimane sono immagini inscatolate di persone palestrate che miagolano e sollevano il fondoschiena in aria.”

Indiewire: “Questo adattamento visivamente molto denso del musical di Andrew Lloyd Webber è da un lato troppo folle per questo mondo, e dall’altro non abbastanza.”

Variety: “Purtroppo, questo pugno nell’occhio incostante si rivela essere la catastrofe che anticipavano gli hater, una palla di pelo mezza digerita…”

Hollywood Reporter: “L’ho trovato estenuante.”

The Guardian: “I timori nauseabondi scatenati da uno dei trailer più inquietanti di sempre si sono tramutati in realtà nell’incredibile follia di Tom Hooper.”

The Wrap: “È difficile ‘rovinare’ il musical di Webber, già strano di suo, ma il tentativo maldestro di Tom Hooper certamente ci prova.”

Deadline: “Interpretazioni sensazionali da Jennifer Hudson a Taylor Swift a Ian McKellen a Judi Denchi contribuiscono a far sì che questo adattamento colpisca tutte le note giuste.”

Collider: “Il debole materiale originale affiancato alla regia incompetente di Tom Hooper è una meraviglia da osservare.”

Empire: “Le scene volutamente umoristiche non fanno ridere, ma c’è qualcosa in questo glorioso fallimento che sicuramente riesce a intrattenere. È incredibile anche solo che questo film esista.”

Cats è stato girato in motion-capture e i personaggi realizzati poi in cgi su un set “a misura di gatto” (vedi il backstage). In Italia arriverà il 20 febbraio.

Nel cast troviamo Jennifer Hudson (Grizabella), Ian McKellen (Gus il gatto teatrale), Idris Elba (l’antagonista Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift, James Corden, Laurie Davidson, Mette Towley e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae (Skimbleshanks) e Francesca Hayward (Victoria).

Adattato per il grande schermo da Hooper e Lee Hall (Billy Elliot), Cats è prodotto da Hooper e da Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title, e da Debra Hayward (Les Misérables).

Cats è un musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e Richard Stilgoe). Il libro di Thomas Stearns Eliot da cui è tratto è Il libro dei gatti tuttofare, che consiste in una raccolta di poesie con gatti come protagonisti.

