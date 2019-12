La promessa di Vin Diesel è stata mantenuta: la Universal Pictures ha annunciato un grande evento speciale per il lancio del primo trailer di, previsto per il 31 gennaio 2020. I fan americani potranno partecipare a un concorso che permetterà loro di andare a Miami, in Florida, per assistere a un concerto con Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna e Ludacris in quella data:

MI FAMILIA … @TheFastSaga continues. You're invited to join the cast at The Road to #F9 Live Concert & Trailer Drop… Pubblicato da Vin Diesel su Mercoledì 18 dicembre 2019

Le riprese di Fast and Furious 9, nono capitolo della serie di film d’azione con Vin Diesel, sono durate 5 mesi e si sono concluse a novembre 2019.

La notizia della fine è stata data via Instagram dal regista Justin Lin.

Riprese di #F9 ufficialmente finite! Questo è stato in assoluto il film più ambizioso della serie e sarò per sempre grato alle nostre splendide troupe di Londra, Edimburgo, Tbilisi (Georgia), Phuket e Krabi (Thailandia) e Los Angeels.

Nel cast di Fast & Furious 9, oltre ai protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron ed Helen Mirren, vi saranno anche Finn Cole (Animal Kingdom, Peaky Blinders), Anna Sawai (Ninja Assassin), Vinnie Bennett (Ghost in the Shell) e John Cena, oltre al lottatore Francis Ngannou e a Michael Rooker.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.

Potete commentare la notizia qui sotto o sul forum.