Nel corso della settimana, Cinemablend pubblicherà la versione integrale del podcast registrato insieme a, ma, visto che qualche giorno fa è uscito il nuovo trailer di Top Gun: Maverick, il sito ha pubblicato un estratto della chiacchierata in cui il regista cita un aneddoto sul film e su Tom Cruise

A quanto pare, Quentin Tarantino, una volta, ha espressamente domandato a Tom Cruise perché abbia deciso di realizzare il seguito di Top Gun senza Tony Scott (suicidatosi il 19 agosto del 2012).

Ecco cosa ha raccontato il filmmaker:

Sai, è divertente. Conosco un po’ Tom e gli ho fatto una domanda proprio su questa cosa. Gli ho chiesto: “Mi pare di capire che stai facendo un sequel di Top Gun, giusto?” E lui: “Sì, sì, ci stiamo lavorando”. Al che gli dico: “Ma come puoi farlo senza Tony Scott?” e lui, sospirando, mi fa: “Lo so. E sono d’accordo con la tua osservazione, nel senso, la capisco ed è la maniera in cui abbiamo sempre pensato di lavorare al film”. Poi però il regista con cui aveva lavorato a Oblivion gli ha proposto questa storia. Mi ha raccontato: “Mi ha proposto questa storia notevole, una storia davvero forte che funzionava davvero e mi è piaciuto rispolverare il personaggio in questo modo”. Insomma, una questione collegata alla sceneggiatura come mi ha specificato, spiegando che “la risposta alla tua domanda è la sceneggiatura. Hanno elaborato una storia davvero valida”.