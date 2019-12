Una nuova versione diè stata consegnata ai cinema americani venerdì, giorno d’uscita del film. La Universal ha segnalato infatti agli esercenti che avrebbero ricevuto una versione “aggiornata” della pellicola di Tom Hooper contenente “alcune migliorie agli effetti visivi”, da sostituire “il prima possibile” alla versione del film ricevuta nei giorni precedenti e attualmente proiettata: la nuova versione sarà scaricabile via satellite nella giornata di domenica o verrà spedita al più tardi martedì. La durata del film rimarrà invariata, così come il montaggio: dovrebbe variare solo la resa di alcuni effetti.

Si tratta di una mossa senza precedenti, ed è stata fatta su richiesta del regista che non ha nascosto, nei giorni scorsi, di aver concluso la lavorazione solo poche ore prima della premiere americana (la premiere inglese è stata addirittura rimandata, per poter terminare il film). L’accoglienza negativa della critica e il punteggio Cinemascore molto basso (C+) non stanno aiutando il musical al box-office: venerdì ha debuttato con soli 2.6 milioni di dollari, che dovrebbero tradursi in meno di 8 nel corso del weekend. La produzione è costata circa 100 milioni di dollari (inclusi vari sgravi fiscali ed escluse le spese di marketing e distribuzione).

Cats è stato girato in motion-capture e i personaggi realizzati poi in cgi su un set “a misura di gatto” (vedi il backstage). In Italia arriverà il 20 febbraio.

Nel cast troviamo Jennifer Hudson (Grizabella), Ian McKellen (Gus il gatto teatrale), Idris Elba (l’antagonista Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift, James Corden, Laurie Davidson, Mette Towley e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae (Skimbleshanks) e Francesca Hayward (Victoria).

Adattato per il grande schermo da Hooper e Lee Hall (Billy Elliot), Cats è prodotto da Hooper e da Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title, e da Debra Hayward (Les Misérables).

Cats è un musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e Richard Stilgoe). Il libro di Thomas Stearns Eliot da cui è tratto è Il libro dei gatti tuttofare, che consiste in una raccolta di poesie con gatti come protagonisti.

