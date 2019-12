Cats è uscito nei cinema americani ormai da alcuni giorni, e dopo essere stato stroncato dalla critica non sta avendo neanche il successo di pubblico sperato , cosa che il cantantenon riesce ad accettare.

Intercettato da TMZ per strada, Derulo ha commentato molto negativamente l’approccio della critica al film:

Le recensioni non hanno importanza, ragazzi. Alla fine sono sicuro che il pubblico andrà a vedere il film e verrà trasportato in un’altra dimensione. È un’opera d’arte incredibile, e incredibilmente coraggiosa. È sempre stato così. Quando uscì a Broadway, il pubblico era sconcertato, e si chiedeva cosa fosse. Questo perché è un’opera completamente diversa da tutte le altre. Ogni volta che cerchi di andare oltre la definizione classica di arte, ogni volta che violi le regole, ci sarà sempre una reazione negativa di qualche tipo, è ovvio.

Derulo, insomma, sostiene al 100% il film:

È un’opera d’arte incredibile fatta da alcuni degli artisti più bravi al mondo. Tom Hooper è un genio, e non penso che ci sia un regista con più classe in circolazione. Sono felicissimo che il pubblico lo possa vedere, perché alla fin fine… cosa diavolo ne sanno i critici cinematografici?

Un attacco bello e buono, purtroppo smentito dai fatti: il film si sta dimostrando un flop al botteghino e ha ottenuto un punteggio Cinemascore molto basso (si tratta dei sondaggi all’uscita delle sale). Forse è dovuto anche al fatto che nei cinema è uscita una versione non ancora definitiva del musical, che ad oggi dovrebbe essere stata sostituita ovunque da una copia corretta e meglio rifinita negli effetti visivi.

Cats è stato girato in motion-capture e i personaggi realizzati poi in cgi su un set “a misura di gatto” (vedi il backstage). In Italia arriverà il 20 febbraio.

Nel cast troviamo Jennifer Hudson (Grizabella), Ian McKellen (Gus il gatto teatrale), Idris Elba (l’antagonista Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift, James Corden, Laurie Davidson, Mette Towley e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae (Skimbleshanks) e Francesca Hayward (Victoria).

Adattato per il grande schermo da Hooper e Lee Hall (Billy Elliot), Cats è prodotto da Hooper e da Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title, e da Debra Hayward (Les Misérables).

Cats è un musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e Richard Stilgoe). Il libro di Thomas Stearns Eliot da cui è tratto è Il libro dei gatti tuttofare, che consiste in una raccolta di poesie con gatti come protagonisti.

