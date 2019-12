è uscito al cinema ormai da qualche giorno ( ieri è stato protagonista del box-office di Santo Stefano ), e chi ha visto il film di Matteo Garrone ne ha apprezzato le suggestive scenografie create da Dimitri Capuani, che con Garrone aveva lavorato anche a

Capuani ha aggiornato il suo sito ufficiale con un mucchio di sketch e fotografie del suo lavoro nella pellicola. I concept sono a cura di Francesco Sereni e Pietro Scola, realizzati ovviamente su indicazione dello scenografo, che ha preso ispirazione dai Macchiaioli ma anche dalle illustrazioni originali di Carlo Chiostri ed Enrico Mazzanti, come spiega lo stesso Capuani in un’interessante intervista su AD-Italia:

Le illustrazioni di Carlo Chiostri ed Enrico Mazzanti sono le uniche che io e Matteo Garrone abbiamo preso in considerazione. Soprattutto quest’ultimo, che ebbe la fortuna di lavorare direttamente con Carlo Collodi, ha rappresentato una guida visiva per tutto il film. Le sue illustrazioni sono molto semplici, fatte a china e pennino per la maggior parte, ma hanno una forza e una capacità di sintesi straordinarie. Molto importante è stato anche il mondo della pittura dei Macchiaioli. Con una particolare attenzione verso quei pittori che hanno dipinto le scene di vita sociale e i dei lavori umili. Giuseppe Abbati, Vincenzo Cabianca, Telemaco Signorini, tanto per citarne alcuni, ma anche alcune opere di Giovanni Segantini e Gerolamo Induno. Nelle opere di questi pittori ci sono tantissime informazioni; la luce dentro le case, i mestieri dell’epoca, le facce della gente povera, gli arredi e i costumi. Lo sforzo grande è stato quello di trovare dei luoghi veri che esprimessero il più possibile la purezza e l’autenticità di quel mondo.

Potete vedere i concept qui sotto:

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Francesco Sereni

Pinocchio - © Dimitri Capuani & Pietro Scola





































Pinocchio, con Roberto Benigni, è al cinema dal 19 dicembre

Nel cast troviamo Federico Ielapi nei panni di Pinocchio, Roberto Benigni (Geppetto), Gigi Proietti (Mangiafuoco), Rocco Papaleo (Gatto), Massimo Ceccherini (Volpe), Alida Baldari Calabria (Fatina bambina), Alessio Di Domenicantonio (Lucignolo), Maria Pia Timo (Lumaca), Davide Marotta (Grillo parlante), Paolo Graziosi (Mastro Ciliegia), Gianfranco Gallo (Civetta), Massimiliano Gallo (Corvo), Marcello Fonte (Pappagallo), Teco Celio (Gorilla), Enzo Vetrano (Faina) e Nino Scardina (Omino di burro).

Pinocchio, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del MiBAC – Direzione Generale Cinema – e di Eurimages, in associazione con Unipol Banca, con il sostegno di Regione Toscana – Toscana Promozione. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films. Il film è distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.

Le riprese del film si sono tenute tra Toscana, Lazio e Puglia per un totale di 11 settimane a partire dallo scorso marzo.

Potete commentare qui sotto o sul forum.