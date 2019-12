è stato un flop? È cosa nota che gli studios di Hollywood tendono a far “quadrare i conti” per dimostrare che i propri film non sono stati dei grandi successi e, di conseguenza, non pagare le percentuali sui profitti agli aventi diritto, ma nel caso dila cosa sembra surreale: il film del 1997 incassò quasi 600 milioni di dollari solo al box-office, eppure da tempo lo sceneggiatore Ed Solomon segnala che la Sony/Columbia Pictures non ha mai voluto pagare percentuali sui profitti.

Già ai tempi dell’uscita di Men in Black: International Solomon aveva polemizzato a riguardo:

Il onore dell’uscita di Men in Black: International (immagino), ho appena ricevuto la nuova dichiarazione sui profitti di Men in Black… e siamo ancora in rosso. Il fatto che abbiano fatto un QUARTO episodio conferma, come dico da sempre, che i grandi studios lavorano solo per l’arte.

In questi giorni è tornato sull’argomento:

Il più grande lavoro di fantascienza nel quale sono stato coinvolto – ovvero la dichiarazione sui profitti di Men in Black – è arrivato per le festività. Purtroppo il film ha perso sei volte tanto quanto aveva perso l’ultima volta. È impressionante, visto che non esce in sala da 22 anni. A meno che non sia trapelato in qualche modo. Sì, penso sia così.

Somehow not getting residuals for this one either. 🤨 pic.twitter.com/VO7wkTZYuA — Ed Solomon (@ed_solomon) December 27, 2019

Lo sceneggiatore ironizza poi sul fatto che non riceve percentuali nemmeno su un rip-off giapponese dalla copertina decisamente ambigua.

Ovviamente, non avendo a disposizione i documenti citati da Solomon, possiamo fare affidamento solo sulle sue affermazioni sui social, che risultano effettivamente assurde se si pensa a quanto può aver incassato in questi 20 anni, anche solo in home video, il Men in Black originale. Solo a dicembre 2018 la trilogia è stata riproposta in 4K in vista dell’uscita di Men in Black: International. E non ci sono solo i film: negli anni è stata prodotta una serie animata (dal 1997 al 2001) e un franchise videoludico per PC, GameBoy, GameCube, PlayStation e Xbox.

Alla polemica si è accodato Duncan Jones, che ha svelato come Source Code non abbia mai generato profitti:

Ogni volta che vedo Source Code passare in televisione, e continuo a non ricevere i miei 50mila dollari di percentuali pattuite, mi meraviglio di come abbia raggiunto i 150 milioni di dollari in incassi cinematografici, contro un budget di 30 milioni di dollari, senza mai generare profitto. […] Il film è stato un successo, ma i contabili dello studio trovano sempre una maniera creativa per annullare i profitti con spese interne.

Each time I see Source Code playing on tv, and continue to still not receive $50k of deferred payment, i marvel how it made $150m in box office alone, on a $30m budget & still never made a profit. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) December 27, 2019

The film was a success and studio accountants find ways to creatively make enough internal expenses to swallow up all profits. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) December 27, 2019

