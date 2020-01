di Checco Zalone domina i commenti sui social.

Era scontato che Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone avrebbe frantumato la concorrenza al box office italiano, ma il conteggio effettivo dei dati è andato ogni oltre più rosea previsione.

Il film di Checco Zalone, uscito in circa 1300 sale (di cui oltre 200 con proiezione a mezzanotte), ha incassato 8.6 milioni di euro. Si tratta del miglior debutto di tutti i tempi nel nostro paese, battendo il precedente record stabilito nel Capodanno 2016 da Quo Vado?, che aveva esordito con 6.8 milioni di euro. Non solo: batte anche il record stabilito nel suo terzo giorno dallo stesso Quo Vado? del maggiore incasso in una singola giornata (7.7 milioni di euro).

Per l’analisi completa del botteghino di apertura, vi consigliamo di leggere questo articolo.

Visto il tema trattato dal film e considerate le polemiche “di antipasto” che hanno accompagnato la pubblicazione del primo video promozionale, la canzone Immigrato, era altrettanto prevedibile che Tolo Tolo avrebbe calamitato anche i commenti dei VIP italiani del mondo della politica e dello spettacolo presenti sulla piattaforma social.

A seguire potete trovare una prima rassegna di quanto abbiamo raccolto su Twitter. Nelle prossime ore, quando e se altri commenti arriveranno online, aggiorneremo il pezzo.

Ho visto il film di #zalone

Spiazzante, Geniale!#ToloTolo.

Per me , a mio avviso, per quanto mi riguarda, parere personale,secondo me………. BELLISSIMO . — Rosario Fiorello (@Fiorello) January 1, 2020

8.8 milioni di incasso in un giorno! Credo sia record! #ToloTolo . Bravo Luca!#zalone — Rosario Fiorello (@Fiorello) January 2, 2020

Ho appena visto la prima di TOLO TOLO: zero applausi alla fine. Oltretutto anche scarso e noioso. Servirebbe "soddisfatti o rimborsati".#ToloTolo #Cinema pic.twitter.com/AhT1dVhMTj — Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) January 1, 2020

Mentre l'Italia dibatte sugli alti e nobili valori del film #ToloTolo, voglio ricordare che se in #Senato è stato eletto il primo senatore nero, lo si deve alla @LegaSalvini.

Così, giusto per ricordare la differenza su chi commenta un film e chi elegge Toni Iwobi. #2gennaio pic.twitter.com/Jm3RaiA8lM — Giorgio La Porta (@Giorgiolaporta) January 2, 2020

#Tolotolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi cinquant’anni. Complimenti a #LucaMedici @checco_zalone e #Taodue. Il cinema che fa discutere, provoca, torna a far riflettere e si evolve, fa bene a tutti! — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) January 2, 2020

Son tra quel milione di italiani che ha visto #ToloTolo il giorno dell’uscita. Bello e coraggioso. Meglio dei precedenti. Bravo #CheccoZalone. Curioso ora di vedere certe reazioni. — Enrico Letta (@EnricoLetta) January 2, 2020

Poverini, pensavano di aver trovato il primo comico sovranista, uno che dà le colpe agli immigrati del fallimento di questo paese.

Non solo #ToloTolo è quanto di più lontano ci sia dalla becera propaganda di destra, ma gli hanno fatto pure pubblicità gratis. — ISentinellidiRoma (@ISentinellidi) January 2, 2020

Siamo tutti migranti: con #ToloTolo #Zalone legge le crisi di oggi e soffia con ironia sulle paure degli italiani https://t.co/lMpmY9vV9M — SIR (@agensir) January 2, 2020

In un film contano coraggio e ambizione.

E in #ToloTolo ci sono entrambi

Il risultato è leggero e profondo.

E magari cambierà qualche sguardo, oltre ad aver già segnato un nuovo incredibile record di presenze.

Per questo, per me #CheccoZalone ha già vintohttps://t.co/BzIslAkbty pic.twitter.com/1Q4pyPf3lH — Luciano Nobili (@lucianonobili) January 2, 2020

Vorrei nei politici di sinistra la metà del coraggio dimostrato da Checco Zalone in #tolotolo, la stessa libertà di rischiare il gelo ai titoli di coda perché ha preferito il senso al consenso. Grazie. @openarms_it @RescueMed @SeaWatchItaly — Michela Murgia (@KelleddaMurgia) January 2, 2020

Pietro Valsecchi, produttore del film attraverso la Taodue Film (di proprietà del gruppo Mediaset), commenta così il successo della “sua creatura”:

Checco Zalone ha riunito gli italiani dentro le sale cinematografiche. Un risultato incredibile che mi rende ancora più felice perché premia l’opera prima di Checco come regista, una scommessa vinta non solo per gli incassi ma anche per la riuscita del film, che ha saputo divertire ed emozionare grandi e piccoli al di là di ogni divisione ideologica. Il nuovo decennio inizia bene per il cinema italiano grazie a questa iniezione di fiducia e di incassi che ricadono su tutto il sistema cinematografico.

Tolo Tolo è il quinto successo cinematografico di Zalone. I suoi primi quattro film, tutti diretti da Gennaro Nunziante, hanno infatti tutti incassato moltissimo:

Cado dalle nubi , regia di Gennaro Nunziante (2009): € 14.073.000

, regia di Gennaro Nunziante (2009): € 14.073.000 Che bella giornata , regia di Gennaro Nunziante (2011): € 43.475.840

, regia di Gennaro Nunziante (2011): € 43.475.840 Sole a catinelle , regia di Gennaro Nunziante (2013): € 51.763.459

, regia di Gennaro Nunziante (2013): € 51.763.459 Quo vado?, regia di Gennaro Nunziante (2016): € 65.295.389



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!