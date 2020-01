Continua la corsa dial box-office italiano: venerdì il film di Checco Zalone ha dominato gli incassi calando leggermente rispetto a giovedì e incassando altri 4.6 milioni di euro, per un totale di 18.5 milioni di euro. Il confronto con(unico film i cui risultati siano realmente paragonabili con quelli di Tolo Tolo ) è in realtà ancora in difetto: nel suo terzo giorno di sfruttamento, infatti, la commedia incassava 7.3 milioni di euro, ma si trattava di una domenica. Nei prossimi giorni il confronto si farà più chiaro.

Seconda posizione per Jumanji: The Next Level, che con altri 422mila euro sale a 8.7 milioni di euro complessivi. Al terzo posto Pinocchio raccoglie 373mila euro e sale a 12.5 milioni di euro, mentre al quarto posto Star Wars: L’Ascesa di Skywalker incassa 218mila euro e sale a 11.8 milioni complessivi. Quinta posizione per La Dea Fortuna, che con 212mila euro arriva a sfiorare i sei milioni complessivi: il film supera ufficialmente gli incassi complessivi di Napoli Velata (5.8 milioni).

Sesta posizione per Il Primo Natale, con 179mila euro e un totale di 14.1 milioni di euro, mentre al settimo posto 18 Regali incassa 156mila euro e sale a 285mila euro in tre giorni.

Chiudono la top-ten Frozen 2 (89mila euro, 18.3 milioni complessivi), Sorry we missed you (69mila euro, 150mila euro in due giorni), Playmobil – The Movie (53mila euro, 243mila euro in quattro giorni).

