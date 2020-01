è al lavoro su un sequel di Cena con Delitto – Knives Out per la Lionsgate: a rivelarlo è stato lo stesso regista all’ Hollywood Reporter durante un party prima dei Golden Globes. Il nuovo film sarà nuovamente incentrato sulle indagini del detective Benoit Blanc, interpretato da: l’idea è quella di dare il via a un vero e proprio franchise. Il regista ha aggiunto di voler lavorare quanto prima al sequel, possibilmente girandolo già nel 2021.

Ram Bergman, co-produttore del film insieme a Johnson, ha aggiunto che Craig è già d’accordo sul suo ritorno: “Daniel si è divertito un mondo a farlo e vuole farne altri.”

Cena con Delitto – Knives Out è costato circa 40 milioni di dollari ed ha raccolto la bellezza di 247 milioni di dollari in tutto il mondo finora, diventando la “sleeper hit” delle feste anche grazie al cast stellare che include Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Collette, e ottenendo tre nomination ai Golden Globe. In Italia ha incassato finora 4.6 milioni di euro.

Ricordiamo che Rian Johnson sta anche sviluppando una nuova trilogia di Star Wars per la Lucasfilm.

