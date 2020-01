Come tanti altri registi (e non solo), ancheha pubblicato la sua lista dei film del decennio appena trascorso, e tra essi compare anche First Reformed – La Creazione a Rischio , da lui diretto.

Lo sceneggiatore di Taxi Driver e Toro Scatenato ha pubblicato la sua top ten sul nuovo numero di Film Comment. Tra i film citati compaiono Sils Maria, Parola di Dio, Ida, The Irishman, Boyhood, Burning, Dolor y Gloria, The Tree of Life e Leviathan. Ma il primo della top-ten è, appunto, First Reformed, da lui presentato al Festival di Venezia nel 2017 e poi uscito nel 2018 nei cinema americani (venendo riconosciuto da molti come uno dei film migliori di quell’anno).

Non è tutto, in questi giorni Schrader ha anche parlato del suo prossimo progetto su Facebook:

Ogni film che ho scritto o diretto circolano intorno al suicidio. Credo di avere un altro film dentro di me. Si chiamerà The Card Coounter e vedrà nel cast Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan e Willem Dafoe.

Non è la prima volta che il film viene citato, anche se finora si era parlato solo del coinvolgimento di Isaac. A quanto pare il casting è in corso, anche se forse il progetto non ha ancora ricevuto il via libera, visto che Schrader ha cancellato il post.

Vi terremo aggiornati!