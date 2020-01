Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Brittany non si ferma più, Crazy Night – Festa col morto) e(I Love Shopping, Now You See Me – I maghi del crimine) sono stata scelte per essere le protagoniste di, nuova commedia targata Disney+.

Basato su una sceneggiatura di Kari Granlund e Melissa Stack il film racconta la storia di una giovane e non qualificata Fata Madrina (Bell) che cerca con le proprie forze di dimostrare il suo valore, mettendosi alla ricerca di una ragazza il cui grido d’aiuto è stato ignorato. Ciò che la fata scopre in seguito è che la ragazza è diventata una donna adulta (Fisher) e che ha bisogno di qualcosa di molto diverso da un “Principe Azzurro”.

Sharon Maguire (Il Diario di Bridget Jones) dirigerà il lungometraggio.

Le riprese del film avranno inizio a Boston alla fine di gennaio. Justin Springer e Ivan Reitman della Montecito Pictures produrranno il film. Jessica Virtue e Allison Erlikman supervisioneranno il progetto per la Disney.

Recentemente abbiamo visto Jillian Bell in Brittany non si ferma più, commedia approdata su Amazon Prime Video, ma anche in Crazy Night – Festa col Morto e in 22 Jump Street. Prossimamente sarà al cinema in Bill & Ted Face the Music e in El Tonto.

Isla Fisher è invece apparsa in Le Spie della porta Accanto, Prendimi!, Animali Notturni e in The Beach Bum insieme a Matthew McConaughey. Prossimamente la vedremo invece nella commedia romantica Blithe Spirit al fianco di Dan Stevens e Judi Dench, in Unplugging e in Greed insieme a Steve Coogan.

Cosa ne pensate del cast e del progetto? Ditecelo nei commenti!