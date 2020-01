Con il suoha messo d’accordo critica e pubblico. Costato appena 40 milioni di dollari ne ha incassati ben 265 in tutto il mondo.

Questo moderno e ironico “whodunit” (o era “whodonut?”) è popolato da un cast che definire ricchissimo sarebbe riduttivo, ma i più attenti e le più attente di voi avranno notato che laa pellicola propone (per modo di dire, vista la sua trama) una reunion fra Daniel Craig e Christopher Plummer. I due avevano già recitato insieme in Millennium: Uomini che Odiano le Donne, la versione “secondo David Fincher” del romanzo di Stieg Larsson. C’è chi, su Twitter, ha notato inevitabilmente come il film del regista di Se7en e Gone Girl abbia in qualche modo predetto la pellicola di recente uscita.

E, come testimoniato dal retweet, anche Rian Johnson ha apprezzato il divertente “collegamento”.

Il regista Rian Johnson rende il proprio omaggio alla regina del giallo Agatha Christie con CENA CON DELITTO – KNIVES OUT, intrigante e attuale giallo, dove tutti, nessuno escluso, possono essere il possibile assassino.

Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno.Il celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio.

Del cast fanno parte Daniel Craig, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

Il film è arrivato nelle sale italiane il 5 dicembre.