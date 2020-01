Morbius sarà collegato agli Spider-Man di Sam Raimi? Ovviamente no.

Oggi arriverà online il primo trailer di Morbius, il cinecomic con Jared Leto diretto da Daniel Espinosa. Il filmato è stato preceduto da un leak, che difficilmente definiremmo come casuale, di una prima immagine di Jared Leto negli “aberranti” panni del personaggio che dà il titolo al film.

A margine di ciò, si è creato anche un piccolo caso online per colpa di una foto di Morbius, sulla cui legittimità sarebbe stato opportuno dubitare fin da subito, che mostrava Leto camminare di fianco a un poster di Spider-Man. Nello specifico si trattava dell’Uomo Ragno visto nei film di Sam Raimi.

C’è chi, inevitabilmente, si è subito lanciato in congetture varie ed eventuali millantando presunti collegamenti con la Trilogia del papà di La Casa, quando, in realtà, si tratta di un fake fatto impiegando un’immagine promozionale con cui era stata annunciata la possibilità di “vestire” l’Uomo Ragno con il costume dei film di Raimi nel videogioco di Spider-Man per PlayStation 4 realizzato da Insomniac Games.

Morbius sarà al cinema il 31 luglio 2020.

Anche noto come il Vampiro Vivente, il personaggio è apparso nei fumetti Marvel nel 1971 (nel n. 101 di The Amazing Spider-Man), anche se il progetto rientrerà nell’Universo Cinematografico della Sony proprio come Venom.

Avi Arad e Matt Tolmach figureranno come produttori assieme a Lucas Foster. Lo script è stato scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless, che vantano nel proprio curriculum film come Power Rangers, Dracula Untold, The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Gods of Egypt.

Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere il primo trailer di Morbius in arrivo oggi? Ditecelo nei commenti!