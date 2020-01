Come promesso, la Sony ha diffuso oggi il primo trailer ufficiale di, lo spin-off di Spider-Man diretto da Daniel Espinosa con Jared Leto.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale.

Il trailer presenta, a sorpresa, alcuni collegamenti con l’Universo cinematografico Marvel. Il primo è una fugace apparizione di Spider-Man sotto forma di poster, anche se in realtà si tratta di un’immagine dell’Uomo Ragno con il costume dei film di Raimi nel videogioco di Spider-Man per PlayStation 4 (in tal senso speriamo si faccia presto luce sulla questione). Sul poster si può leggere la scritta “assassino” e la cosa non può che indurci a pensare che si tratti di una conseguenza degli eventi di Far From Home in cui Peter Parker viene accusato dell’assassinio di Quentin Beck.

Il secondo è la presenza, in carne e ossa, di Michael Keaton nei panni di Adrian Toomes. Da notare che il personaggio indossa gli stessi indumenti da carcerato come nella scena dei titoli di coda di Spider-Man: Homecoming, perciò la sequenza dovrebbe essere ambientata poco dopo una sua eventuale fuga o scarcerazione.

Morbius sarà al cinema il 31 luglio 2020.

Anche noto come il Vampiro Vivente, il personaggio è apparso nei fumetti Marvel nel 1971 (nel n. 101 di The Amazing Spider-Man), anche se il progetto rientrerà nell’Universo cinematografico della Sony proprio come Venom.

Avi Arad e Matt Tolmach figurano come produttori assieme a Lucas Foster. Lo script è stato scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless, che vantano nel proprio curriculum film come Power Rangers, Dracula Untold, The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Gods of Egypt.

Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro.

Questa la sinossi:

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Nel cast, oltre a Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Michael Keaton e Tyrese Gibson.

Cosa ne pensate del primo trailer di Morbius? Ditecelo nei commenti!