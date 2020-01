è stato una delle new entry nella famiglia di

Ed è proprio l’ex wrestler che, dagli impegni stampa di un’altra pellicola Universal, Dolittle, ha commentato con orgoglio la sua esperienza per Fast & Furious 9.

Amico, questo Fast & Furious 9 è stato straordinario per così tante ragioni, perché si tratta di un franchise con un vero e proprio retaggio. Il cast di questo film, sostanzialmente, lavora insieme da 20 anni. È come un ambiente familiare che viene percepito come tale anche dal pubblico. Sono come incastonati nella storyline e nei personaggi di questa narrativa che va avanti da 20 anni e otto film […] In aggiunta a tutto ciò sono riusciti a costruire questo contesto supereroistico popolato, però, da vere persone. Il primi film era tutto dedicato allo street racing e il franchise si è poi evoluto fino a diventare questa cosa folle che, però, è ancora molto collegato alla cultura automobilistica.

John Cena, nel corso della chiacchierata, non ha rivelato chi interpreterà nel non capitolo della saga di Fast & Furious, ma ha ammesso che sarà coinvolto in almeno una set pieces colossale.

Il primo trailer del blockbuster dovebbe arrivare entro la fine del mese.

Nel cast di Fast & Furious 9, oltre ai protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron ed Helen Mirren, vi saranno anche Finn Cole (Animal Kingdom, Peaky Blinders), Anna Sawai (Ninja Assassin), Vinnie Bennett (Ghost in the Shell) e John Cena, oltre al lottatore Francis Ngannou e a Michael Rooker.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.

