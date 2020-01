Sarà la Eagle Pictures, a partire da A Quiet Place 2 a marzo, a distribuire i film della Paramount Pictures in Italia. Dopo la Universal e la 20th Century Fox, quindi, la major ha scelto un distributore indipendente per i propri film nel nostro paese: secondo Variety sono state prese in considerazione aziende come Medusa, Notorious, Lucky Red, Leone / Rai Cinema, ma la scelta finale è caduta su Eagle.

Eagle distribuisce già le pellicole MGM ed è un investitore di Spy Glass Media Group insieme a Gary Barber, Warner, Lantern e Cineworld.

Quest’anno Paramount porterà in sala film come il sequel di SpongeBob (maggio), Top Gun: Maverick (giugno), Infinite di Antoine Fuqua (agosto), The Trial of the Chicago 7 (settembre), lo spin-off di G.I. Joe Snake Eyes (ottobre), il sequel di Il Principe Cerca Moglie (dicembre) e il fantascientifico The Tomorrow War (dicembre).

Fonte: Variety