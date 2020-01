Il cinema italiano negli ultimi 10 anni ha preso tutto un altro giro grazie ai remake. Prima si vendeva pochissimo, ora si vende (non siamo ancora a livello di “si vende bene” ma la situazione migliora). Merito prima di tutto dei film da festival, che sono aumentati e migliorati, dei nuovi autori spesso in concorso in eventi di prestigio (non solo Venezia) e della serialità televisiva che fa da volano per il prodotto audiovisivo italiano. Ma per fortuna anche merito anche del cinema commerciale.

Due film in particolare sono stati dei casi sia per vendite che per remake. Sono Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese e Smetto Quando Voglio di Sydney Sibilia. A loro modo eventi anche in Italia ma che all’estero hanno trovato, specie nell’ultimo anno, un successo clamoroso superiore a quello italiano.

Il film di Genovese è la storia di vendite internazionali del decennio. Venduto in più di 40 territori (che non significa paesi, ma luoghi coperti da un medesimo compratore, ad esempio è una sola la società che distribuisce in America Latina o una sola fa i paesi germanofoni) e i cui diritti di remake sono stati acquistati da più di 20 territori. E pur considerando che tra i 40 territori in cui il film è stato comprato ce ne sono alcuni che hanno anche voluto i diritti di remake (può accadere che si compri anche il film originale per non farlo uscire e non rovinare la piazza al remake) rimangono numeri eccezionali. Parliamo di territori come Spagna, Australia, Giappone, Cina (addirittura in sala!), Scandinavia, Sudamerica e Germania.

E proprio la Germania oltre ad aver comprato il film l’ha rifatto, intitolato Das Perfekte Gehemnis, uscito il 31 Ottobre è ancora in sala, ancora in top 10 con un totale di 43 milioni di euro incassati. Per fare un raffronto e capire l’ordine di idee, contemporaneamente in Germania l’ultimo Guerre Stellari ha incassato 54 milioni e Frozen II ha incassato 50 milioni. Das Perfekte Gehemnis in patria è stato il 5 film più visto in assoluto nel 2019 e il primo a produzione tedesca.

Senza contare che un’altra prestazione incredibile il film l’aveva fatta segnare con il proprio remake coreano nel 2018, Intimate Strangers (o meglio Wanbyeokhan tain), commedia di maggiore incasso dell’anno, decima al box office dell’annata con metà dell’incasso del primatista: Infinity War.

Situazione simile è quella che si è verificata nel 2019 in Spagna con Lo Dejo Cuando Quiera, remake di Smetto Quando Voglio, secondo film spagnolo più visto e 12esimo incasso dell’anno!

Il film di Sibilia era stato venduto in 30 territori (solo il primo, poi 18 territori il secondo e 10 il terzo, ma è un andamento normale, comprano i seguiti solo i territori in cui va bene) tra cui Francia, Cina (tutti e 3), Russia, Turchia, Portogallo, Giappone (tutti e 3), Germania (tutti e 3) e Brasile.

Ironia della sorte in Spagna solo due anni prima Perfectos Desconocidos (di Alex de la Iglesia) era stato l’unico film in live action spagnolo nella top ten di fine anno dominata dal cinema americano.