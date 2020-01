Dopo il teaser poster, ecco arrivare online anche un assaggio del trailer diche arriverà venerdì sera in occasione del grande concerto che si terrà a Miami.

Nel video, che dura quasi un minuto, scopriamo che Dom Toretto (Vin Diesel) si è sostanzialmente ritirato per prendersi cura del piccolo Brian: “Le cose cambiano, ora sono padre. Non posso vivere la mia vita un quarto di miglio alla volta,” esclama. Vediamo anche Letty (Michelle Rodriguez) mettere una collanina con una croce attorno al collo di Brian, come “protezione per ciò che verrà”, come se per i due fosse l’ultima volta che vedranno il bambino…

Potete vedere il video qui sotto:

Ovviamente vi terremo aggiornati non appena il trailer sarà online!

Le riprese di Fast and Furious 9, nono capitolo della serie di film d’azione con Vin Diesel, sono durate 5 mesi e si sono concluse a novembre 2019.

La notizia della fine è stata data via Instagram dal regista Justin Lin.

Riprese di #F9 ufficialmente finite! Questo è stato in assoluto il film più ambizioso della serie e sarò per sempre grato alle nostre splendide troupe di Londra, Edimburgo, Tbilisi (Georgia), Phuket e Krabi (Thailandia) e Los Angeels.

Nel cast di Fast & Furious 9, oltre ai protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron ed Helen Mirren, vi saranno anche Finn Cole (Animal Kingdom, Peaky Blinders), Anna Sawai (Ninja Assassin), Vinnie Bennett (Ghost in the Shell) e John Cena, oltre al lottatore Francis Ngannou e a Michael Rooker.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.

Potete commentare la notizia qui sotto o sul forum.