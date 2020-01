Manca ormai poco agli

La Notte delle Stelle di Hollywood si terrà il 9 febbraio al Dolby Theatre e noi di BadTaste siamo pronti, come ogni anno, a seguirla e commentarla in diretta insieme a tutte e tutti voi.

In queste giornate che precedono gli Oscar 2020, ecco palesarsi uno degli appuntamenti classici del “Road to Oscars” ovvero la risposta alla domanda “E se i poster dei film nominati dicessero la verità?” che ci viene data, come ogni anno, dal sito The Shiznit.

A essere riletti sono sia i poster di pellicole che sono materialmente finite in corsa, sia quelli di alcuni lungometraggi, come Diamanti Grezzi dei Safdie Bros. con Adam Sanlder, che alla fine, malgrado l’apprezzamento critico non sono finite effettivamente in gara.

Fra i film “presi in giro” troviamo Joker di Todd Phillips, C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, 1917 di Sam Mendes, Avengers: Endgame dei fratelli Russo, Parasite di Bong Joon-ho e svariati altri protagonisti annunciati della serata.

Potete trovare una selezione dei poster direttamente qua sotto, mentre, per ammirare tutte le creazioni del sito citato, non vi resta altro che cliccare qui.

CORRELATI

I principali premi della guild:

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

Potete commentare qui sotto o sul forum.