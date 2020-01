, uno dei successi cinematografici annunciati del Capodanno Cinese, verrà distribuito gratuitamente online da Huanxi Media come risposta alla crisi del Coronavirus. Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia che tutti i film che dovevano uscire nelle sale cinesi in occasione delle festività del capodanno (il periodo più ricco dell’anno al box-office) erano state sospese, successivamente i cinema e altre attività pubbliche (come Disneyland Shanghai ) sono state chiuse per scongiurare il diffondersi dell’epidemia. Ora Huanxi Media ha deciso di accontentare i fan distribuendo il film diretto e interpretato dal comico Xu Zheng per tutti online sulla propria piattaforma streaming, a partire da mezzanotte.

Si tratta di una decisione piuttosto coraggiosa: i primi due film della saga hanno incassato complessivamente 473 milioni di dollati nel 2012 e nel 2015, quando il mercato cinematografico cinese non era ancora esploso. Secondo le previsioni degli analisti, questo terzo film avrebbe potuto incassare addirittura un miliardo di dollari.

Il film segue il viaggio accidentato in Russia di una anziana madre cinese dal carattere manipolatorio e di suo figlio, un uomo di mezza età che ancora desidera ribellarsi e sfuggire all’influenza della madre. Nel corso delle ultime ore Huanxi ha promosso il lancio del film online spiegando alla popolazione di “rimanere al sicuro a casa propria per godersi Lost in Russia con vostra madre”.

La mossa è collegata alla partnership stretta dalla casa di produzione e ByteDance, società che fornisce servizi come Toutiao e Douyin ed è proprietaria della social media app TikTok. Secondo l’accordo, le compagnie lavoreranno per spingere i film e le serie tv di Huanxi sulle rispettive piattaforme, e per fare ciò ByteDance pagherà circa 100 milioni di dollari (tra sei mesi verrà negoziato un accordo più a lungo termine con investimenti condivisi). Nel dare la notizia, l’Hollywood Reporter spiega che è come se la Disney permettesse l’accesso gratuito a Disney+ pubblicando gratuitamente un nuovo film degli Avengers.

Questa decisione è stata possibile perchè Huanxi possiede tutti i diritti del film (cosa decisamente rara in Cina): la pellicola doveva uscire in sala grazie a Hengdian Film, che scommetteva su un incasso minimo di 345 milioni di dollari e aveva già pagato un minimo garantito di circa 86.5 milioni di dollari a Huanxi, che ora restituirà la cifra. Huanxi potrà comunque decidere di distribuire il film al cinema più avanti.