Si è tenuto ieri a Miami il concerto che ha preceduto il lancio del primo trailer di, un evento con esibizioni di Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna e Ludacris e la presenza del regista del film, Justin Lin, e il cast, dai veteranie Michelle Rodriguez alla new entry

Ed è stato proprio John Cena a ventilare un possibile scontro con The Rock nel decimo capitolo della saga:

Ti dirò questo: i paralleli che la saga di Fast & Furious ha con la WWE sono straordinari. Con Fast mai dire mai.

Cena e Johnson si sono sfidati due volte sul ring e il computo finale è quello di un pareggio: una vittoria per il primo e una per il secondo. In maniera alquanto curiosa, John Cena, durante la promozione di Bumblebee, si è ritrovato a essere oggetto delle stesse critiche che lui stesso aveva rivolto a The Rock tempo fa, reo di aver tradito i suoi impegni col mondo del wrestling tanto da finire per scusarsi direttamente con lui dopo averlo biasimato per il salto sul grande schermo.

Quanto a The Rock, reduce dal successo commerciale dello spin off di Fast & Furious Hobbs & Shaw, sarà interessante vedere se farà effettivamente ritorno nel filone principale del franchise dopo aver fatto ufficialmente pace con Vin Diesel qualche mese fa (i due sono stati protagonisti di una lunga faida che abbiamo avuto modo di documentare).

John Cena, che in Fast 9 interpreterà Jakob, il fratello di Dom Toretto, a margine dell’evento ha anche ammesso che non si stancherà mai di sentire le persone che gli ripetono il suo noto “grido di battaglia” You Can’t See Me:

Non mi stanco mai di sentirlo. Quella battuta mi ha reso familiare a tutta una nuova generazione di persone grazie alla quale ho potuto allargare le mie possibilità di fare delle attività definibili come lavoro. Non mi stanco mai e se facessimo questa intervista e tutti nei commenti iniziassero a dire “ma perché sta puntando il microfono in aria?” lo troverei divertente. Non bisogna mai prendersi troppo sul serio.

Fast & Furious 9, il trailer con Vin Diesel e John Cena:

Nel cast di Fast & Furious 9, oltre ai protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron ed Helen Mirren, vi saranno anche Finn Cole (Animal Kingdom, Peaky Blinders), Anna Sawai (Ninja Assassin), Vinnie Bennett (Ghost in the Shell) e John Cena, oltre al lottatore Francis Ngannou e a Michael Rooker.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.

