HN Entertainment riporta in esclusiva chei avrà bisogno di una sessione di riprese aggiuntive.

L’atteso nuovo episodio del franchise di Kingsman con Ralph Fiennes avrebbe dovuto approdare in sala tra pochi giorni, ma a novembre l’uscita è stata rimandata di ben sette mesi al 18 settembre 2020.

Oggi scopriamo i motivi. Come riportato dal sito, la pellicola di entrerà presto in fase di produzione per girare delle sequenze aggiuntive in particolare con Gemma Arterton, ma probabilmente anche con altri attori.

Lo scenografo Ben Davis, che nel frattempo sta lavorando a Gli Eterni per i Marvel Studios, ha dovuto cedere il posto a John Beard (Hackers, The Lady In The Van) per la nuova sessione.

Le riprese principali si sono svolte ai Longcross Studios nel Surrey, in Inghilterra. Per il momento non è chiaro quanto tempo sarà necessario per le nuove riprese.

The King’s Man – Le Origini, l’atteso nuovo episodio del franchise di Kingsman, sarà al cinema il 18 settembre 2020.

Scritto ancora una volta da Jane Goldman e Matthew Vaughn e prodotto da Vaughn, Cliff Lanning, Angus More Gordon, il film è un prequel ambientato nello stesso universo dei primi due film ma ai primi del novecento, e segue gli eventi che condussero alla creazione dell’organizzazione dei Kingsman su uno sfondo storico ben definito.

Nel cast vi saranno Ralph Fiennes nei panni di T.E. Lawrence, Liam Neeson in quelli di Herbert Kitchener, Daniel Bruhl in quelli di Gelix Yusopov, Gemma Arterton in quelli di Mata Hari e Rhys Ifans in quelli di Grigori Rasputin. Oltre a loro, figurano anche Harris Dickinson nei panni di Conrad, Aaron Taylor-Johnson come Lee Unwin, Matthew Goode come Tristan e Stanley Tucci come Merlin.