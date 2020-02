Sappiamo già che, nel 2022, verrà inaugurato nella prefettura di Aichi un parco tematico a temache aprirà nell’autunno del 2022.

Le prime tre aree che verranno inaugurate sono chiamate: Seishun no Oka (“Collina della gioventù”), Ghibli no Osouko (“Magazzino Ghibli gigante”) e Dondoko Mori (“Foresta Dondoko”). Circa un anno dopo, è prevista l’apertura di ulteriori due zone chiamate Mononoke no Sato (“Villaggio Mononoke”) e Majo no Tani (“Valle della strega”), ma, in programma, ce ne sono altre ancora ispirate a opere quali I sospiri del mio cuore, Il mio vicino Totoro, Principessa Monoke, Kiki – Consegne a domicilio e Il castello errante di Howl.

Potete scoprire ulteriori dettagli in questo nostro vecchio approfondimento.

Comicbook.com ci propone adesso alcuni nuovi concept art del parco dedicato allo Studio Ghibli.

Ve li proponiamo qua sotto:

È notizia di un anno fa che Miyazaki senior, Hayao, e junior, Goro, sono al lavoro su due nuovi lungometraggi, a sette anni di distanza da Si Alza Il Vento. Ad annunciare la cosa era stato stato il fondatore della compagnia di distribuzione Wild Bunch, Vincent Maraval, che dopo una visita alla sede del mitico Studio Ghibli aveva twittato: «Posso testimoniarlo, Miyazaki padre e figlio sono al lavoro. Due nuove produzioni dello studio Ghibli sono in corso e i disegni sono in-cre-di-bi-li! Un’emozione grandissima».

Dal primo febbraio, i film dello Studio Ghibli sono andati ad arricchire il catalogo Netflix. Le prime pellicole disponibili sono Il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro, Kiki Consegne a domicilio, Pioggia di ricordi, Porco Rosso, Si sente il mare e I racconti di Terramare. Gli altri saranno disponibili ad aprile.

Cosa ne pensate di questi nuovi concept art del parco Studio Ghibli che verrà inaugurato in Giappone nel 2022? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!