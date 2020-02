Alla prima dell’ultimo film della Blumhouse, Fantasy Island ha aggiornato brevemente sui prossimi film dello studio tra cui il nuovo

Sul nuovo film con Jamie Lee Curtis non si è sbilanciato, ma si è limitato a dire che si tratta di “un film davvero colossale. Questo posso dirlo, la tela di ‘Halloween Kills’ è bella estesa“.

Quanto al nuovo Giovani streghe (The Craft) affidato a Zoe Lister-Jones (Band Aid), scelta dalla Columbia Pictures e dalla Blumhouse Productions per scrivere e dirigere quello che è stato definito come una “splendida rivisitazione stregonesca del film iconico uscito negli anni ’90“, ha spiegato:

Non posso dire nulla su The Craft a parte il fatto che le riprese sono finite. Dovrei vederlo tra due o tre settimane. La parte più bella del produttore arriva quando puoi vedere questi film per la prima volta.

Il film originale, diretto da Andrew Fleming e scritto a quattro mani da Fleming e Peter Filardi, seguiva la storia di un’adolescente di nome Sarah (Robin Tunney), che, dopo essersi trasferita a San Francisco con la propria famiglia, inizia a frequentare una cricca di ragazze della scuola cattolica che si dilettano in stregoneria.

Halloween Kills uscirà il 16 ottobre 2020; Halloween Ends – che chiuderà la serie di film su Halloween con Jamie Lee Curtis – uscirà 15 ottobre 2021. Entrambi i film saranno diretti da David Goron Green e basati su una sceneggiatura di Green, Danny McBride e Scott Teems (Paul Brad Logan e Chris Bernier hanno collaborato alla sceneggiatura di Halloween Ends).

Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block figureranno come produttori. John Carpenter, Danny McBride e David Gordon Green saranno invece i produttori esecutivi insieme a Jamie Lee Curtis, Jeanette Volturno e Couper Samuelson.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!