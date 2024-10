Get Out: Allison Williams spiega perché il finale originale più cupo è stato modificato

Pubblicazione: 27 ottobre alle 12:00

In un'intervista video con CB, Allison Williams ha commentato la scelta di modificare il finale originale di Get Out, horror di Jordan Peele dove interpreta la fidanzata del protagonista Chris (Daniel Kaluuya).

La trama del film vede la coppia visitare la famiglia di lei, gli Armitage, nella cui casa il ragazzo scopre che gli afroamericani vengono rapiti e rinchiusi in una "prigione" mentre la coscienza di altri bianchi viene messa nei loro corpi. Nel finale della versione definitiva, Chris riesce a scappare e uccidere gli Armitage prima che il suo amico Rod (Lil Rel Howery) lo trovi. Il finale originale era invece molto più cupo: Chris veniva trovato polizia, che lo rinchiudeva in carcere.

L'attrice spiega le ragioni dietro la decisione, sottolineando la sua importanza per il grande successo che la pellicola ha ottenuto:

Abbiamo tutti firmato per il film con il finale originale. Sembrava davvero onesto, visto che viviamo in America. Se c'è un uomo nero sul corpo di una donna bianca morente e poi c'è una casa piena di bianchi morti, sappiamo tutti come andrà a finire. Quindi, Jordan è stato molto chiaro sul fatto che il finale parlasse della realtà dei fatti. Il film si conclude con Rod che cerca di ottenere le ultime informazioni che Chris riesce a trovare [..]. Era come se Chris tornasse in prigione e dicesse: “Sono in prigione per il resto della mia vita, ma ho messo fine a quello che gli Armitage stavano facendo e questo è sufficiente”.

Ecco l'intervista completa all'attrice:

Trovate tutte le informazioni su Get Out nella nostra scheda. Dopo il film, Williams è tornato a recitare per la Blumhouse in M3GAN, horror uscito a gennaio 2023 che avrà presto un sequel.