è pronto a mettersi al lavoro sul film diin cui reciterà nei panni di un giovaneinsieme a, futuro interprete di Victor Sullivan, il mentore del celeberrimo cacciatore di tesori apparso nell’omonima serie di videogiochi.

Durante il red carpet della global premiere di Onward – Oltre la Magia, il nuovo film targato Pixar (ecco le prime reazioni social della stampa americana), l’attore inglese ha potuto parlare brevemente del moviegame di Uncharted ai microfoni di IGN specificando che le riprese partiranno a breve.

Ecco cosa ha detto:

Se devo essere onesto, uno dei miei videogiochi preferiti di sempre è il quarto Uncharted… Incredibile, Un sacco di ispirazioni per il film arrivano, nello specifico, proprio da quel titolo. È stato interessante perché quando mi sono incontrato con il presidente della Sony Pictures Tom Rothman e ci siamo messi a parlare di videogame gli ho detto “Oh, ho appena finito Uncharted” al che lui mi fa “Beh, ma che ne dici di interpretare Nathan Drake?” e ricordo bene di avergli detto “Farei qualsiasi cosa per interpretare Nathan Drake. Ti prego, sarebbe straordinario!”. Per cui sì, le riprese inizieranno fra circa quattro settimane. Mark Wahlberg sarà un Sully fantastico. Il team degli stunt che abbiamo a Berlino ha già fatto un lavoro straordinario nel preparare tutte le scene d’azione, sarà un film emozionante da girare. Un sacco di ispirazione arriva dai giochi, ma proporrà un approccio davvero giovane e fresco al personaggio perché non abbiamo potuto conoscerlo troppo quando era più giovane [lo abbiamo visto, giovane, proprio nelle prime fasi di gioco di Uncharted 4, ndr.]. Il film sarà straordinario, letteralmente globale. Viaggiamo per il mondo, vediamo un sacci di posti favolosi, insomma, io e Mark Wahlberg trascorreremo una bella estate insieme.