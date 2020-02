(From Dusk Till Dawn – La serie, Baby Driver – Il Genio della Fuga, Hobbs & Shaw) ha postato su Instagram un nuovo scatto del misterioso personaggio che interpreta in, l’ adattamento cinematografico con Vin Diesel del fumetto Valiant creato nel 1992 da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton.

Nel cast accanto a Diesel troviamo anche Toby Kebbell, Sam Heughan, Guy Pearce, la poc’anzi citata Eiza Gonzalez e Johannes Haukur Johannesson.

Diretto da Dave Wilson su sceneggiatura di Eric Heisserer (Arrival), il film sarà nei cinema a marzo 2020.

Qua sotto potete vedere l’immagine del personaggio interpretato dall’attrice e che viene da lei stessa indicato semplicemente come “Ms KT, colei che si ottiene mettendo insieme efficienza, compassione e cervello”.

Bloodshot, la sinossi ufficiale e i dati di produzione del film con Vin Diesel:

Vin Diesel protagonista nel nuovo trailer italiano di Bloodshot, adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto bestseller della Valiant. Il film, diretto da David S. F. Wilson, al cinema dal 26 marzo prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast anche Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell, Guy Pearce.

Basato sull’omonimo fumetto campione di vendite, Vin Diesel, nel ruolo di Ray Garrison, interpreta un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso in battaglia. Trasformato nel supereroe Bloodshot dalla società RST e potenziato grazie alla nanotecnologia, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche la sua mente e i suoi ricordi. L’obiettivo di Ray sarà quello di scoprire cos’è reale e cosa non lo è.

Cosa ne pensate di questa nuova foto del personaggio interpretato da Eiza Gonzalez in Bloodshot? Ditecelo nei commenti!