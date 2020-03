Il Ransom Drysdale di Chris Evans in Cena con Delitto – Knives Out aveva già fatto parlare di sé per la semplice apparizione del personaggio nel trailer del film in cui veniva mostrato intento a insultare i propri parenti. L’attore usava un turpiloquio che risultava anche più divertente pensando al fatto che, nell’Universo Cinematografico della Marvel, interpreta un’icona poco propensa all’impiego di certi termini.

In un extra presente nell’edizione home video della pellicola, Chris Evans spiega di aver letteralmente implorato Rian Johnson di affidargli una parte.

Non penso neanche di averlo fatto parlare. Ho borbottato tutto il tempo su quello che volevo fare con il ruolo e quello che pensavo di poter dare al personaggio e, sostanzialmente, lo imploravo di darmi la parte.

Considerato che il seguito della pellicola proporrà una storia completamente nuova in una location inedita, Chris Evans non tornerà nel sequel di Cena con Delitto – Knives Out. Trovate ulteriori dettagli in merito in questo articolo.

Cena con Delitto – Knives Out è costato circa 40 milioni di dollari e si è trasformato in un successo anche grazie al cast stellare che include Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Collette, e ottenendo tre candidature ai Golden Globe. In Italia ha superato i cinque milioni di euro complessivi.

Questa la sinossi:

Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla d isfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

