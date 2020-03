L’emergenza Coronavirus ha costretto la Disney a cancellare il grande evento organizzato a Londra per celebrare il lancio europeo di Disney+. Deadline spiega che il party (come anticipato ormai da qualche settimana) doveva svolgersi giovedì 5 marzo negli spazi di Exhibition London , con presentazioni “esclusive” di dirigenti e direttori creativi e la partecipazione di alcuni importanti talent Disney, con alcune centinaia di visitatori.

La media company ha invece deciso di cancellare totalmente l’evento: “A causa della cancellazione da parte di un certo numero di membri dei media, e delle preoccupazioni crescenti riguardo alla prospettiva di viaggiare a livello internazionale, abbiamo deciso di cancellare gli eventi per il lancio di Disney+ previsti per giovedì e venerdì”. In alternativa, la Disney mostrerà una demo del servizio streaming a un gruppo selezionato di giornalisti a Londra, e poi effettuerà sui social e via comunicati stampa i vari annunci che erano previsti durante il panel. Noi di BadTaste.it, ovviamente, vi aggiorneremo con tutti gli annunci – potrebbe infatti essere lanciato il trailer di The Falcon and the Winter Soldier, la prima serie Marvel Studios il cui debutto è previsto per agosto, ma ci aspettiamo anche annunci su progetti legati a Star Wars e altro ancora.

Vi ricordiamo che Disney+ sarà disponibile in Italia a partire dal 24 marzo.

Fino al 23 marzo, i fan potranno abbonarsi alla piattaforma con forte sconto. Si tratta di un’offerta pre-lancio che equivale a circa 5 euro al mese e che sarà disponibile solo fino al 23 marzo. Durante questo mese sarà possibile pre-abbonarsi alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 59.99 euro, con uno sconto del 16% sul prezzo annuale di listino di 69.99 euro e del 30% sul prezzo mensile di listino di 6.99 euro.

