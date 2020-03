Come prevedibile, dopo i rinvii iniziano ad arrivare sospensioni delle uscite cinematografiche anche negli Stati Uniti a causa dell’emergenza Coronavirus, sospensioni che avranno inevitabilmente effetto anche negli altri paesi: nella notte, infatti, la Disney ha deciso di fermare il lancio di. Tutti e tre i film non hanno ancora una nuova data d’uscita.

Mulan, remake live action del classico d’animazione con protagonista Liu Yifei e diretto da Niki Caro, doveva arrivare nei cinema nordamericani il 27 marzo.

New Mutants, cinecomic prodotto dalla 20th Century Fox (ora rinominata 20th Century Studios), ha subito numerosi rinvii nella sua lunga e complicata produzione. Doveva uscire il 3 aprile.

Antlers, horror fantascientifico prodotto da Guillermo del Toro e realizzato da Fox Searchlight (ora rinominata da Searchlight Pictures), doveva uscire il 17 aprile.

Rimane, almeno per ora, certa l’uscita di Black Widow al 1 maggio. Tuttavia non è ancora chiaro cosa succederà nelle prossime settimane negli Stati Uniti: i cinema potrebbero chiudere (insieme ad altre attività) proprio come già successo in Italia e in altri paesi, e non si sa per quanto tempo.

Vi ricordiamo che tra le uscite importanti di aprile sono stati rinviati anche Fast & Furious 9 (uscirà tra un anno), A Quiet Place – Parte 2 (non ha ancora data di uscita), No Time to Die (arriverà a novembre). Al momento l’unica grande release prevista ad aprile negli USA è Trolls World Tour.

Vi terremo aggiornati.

Segui le ultime notizie sul Coronavirus legate al mondo del cinema in questo archivio.

Fonte: THR