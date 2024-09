Lee Daniels definisce Empire "L'esperienza peggiore della mia carriera"

Pubblicazione: 06 settembre alle 13:30

Lee Daniels ha ricordato la sua esperienza nel realizzare la serie Empire per il network Fox sostenendo che sia stata "la peggiore" della sua carriera.

Intervistato da The Film Stage, il regista e produttore ha dichiarato:

Orribile. Assolutamente l'esperienza peggiore. Orribile. Ma sapete cosa? Quei soldi... quei soldi! Ho potuto mandare i miei figli all'università e permettermi molte altre cose. Quindi solo per quello ne è valsa la pena.

Daniels ha spiegato poi che non gli piace ripetersi come creativo, ammettendo che ha deciso di lavorare per la televisione con lo scopo di scoprire un nuovo mondo dal punto di vista professionale:

Ho realizzato Empire semplicemente per poter vedere che tipo di esperienza fosse.

Realizzare il film The Deliverance per Netflix, invece, è stato diverso. Anche se Lee Daniels ha sottolineato:

Volevo avere l'ultima parola sul montaggio finale, altrimenti non sarei stato interessato a realizzare il film. Ma loro volevano - con loro intendo Netflix - dei jump scare ogni secondo. E non sapevo come farlo funzionare. E ho quindi detto: 'Ascoltatemi, non posso farlo. Non so come… Non ha senso'.

Il regista ama infatti i film horror in cui i personaggi sono comunque al centro, come L'esorcista, Rosemary's Baby e The Omen. Daniels ha dovuto così trovare un compromesso:

Ho deciso: 'Okay, lasciatemi dare loro quello che vogliono un po' perché si tratta di un film di Lee Daniels, ma è anche un film Netflix'.

The Deliverance - La redenzione è disponibile su Netflix.