torna sui suoi social con un altro video di pubblica utilità per sensibilizzare i suoi follower sull’emergenza nuovo Coronavirus.

Già un paio di giorni fa, l’ex Governatore della California aveva postato, sul suo Facebook, un video sul come lavarsi correttamente le mani per detergerle in maniera adeguata in questo periodo in cui tutti noi dobbiamo impiegare delle dovute cautele per salvaguardare noi stessi e chi ci sta intorno.

Il tutto era accompagnato dal seguente messaggio:

Ho provato a fare un tutorial sul come lavarsi le mani per Cherry, ma penso che voi gente presterete molta più attenzione. State attenti. Lavatevi le mani. Ascoltate scienziati ed esperti non i capoccioni. Tutti insieme possiami rallentare il contagio e proteggerci vicendevolmente. #Covid19

Ora, su Twitter, Arnold Schwarzenegger ha pubblicato un nuovo filmato in cui ricorda a tutti l’importanza dello stare a casa, specie chi, come lui, ha ormai una certa età e rientra in quel segmento di popolazione che, stando ai dati diffusi dalle autorità preposte, è più esposto alle complicazioni del virus Covid-19.

La star accompagna il video con un messaggio molto polemico in cui è facile leggere fra le righe il destinatario delle critiche:

State a casa il più possibile. Ascoltate gli esperti e ignorate i coglioni. Supereremo questa cosa tutti insieme.

Potete vedere il filmato direttamente qua sotto:

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

