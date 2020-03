della Blumhouse, Trolls World Tour della DreamWorks Animation, The Hunt (di nuovo della Blumhouse) ed Emma della Focus features..

Sono questi i titoli della Universal che si troveranno, per cause di forza maggiore (leggasi l’emergenza coronavirus), a infrangere il tabù dell’esordio in home video in contemporanea alla sala o a stretto giro di posta dalla distribuzione cinematografica.

Considerato che in molti paesi (Italia inclusa) i cinema sono stati chiusi a margine del vari provvedimenti adottati per arginare la diffusione del virus Covid-19 e che negli Stati Uniti, per il momento, molte strutture vanno avanti a capacità ridotta, lo studio ha deciso di optare per questa nuova modalità di distribuzione.

L’iniziativa partirà con Trolls World Tour il cui debutto in sala (e online) è programmato per il 10 aprile. Prima di quella data, a partire da venerdì 20 marzo, saranno proposti on-demand lungometraggi attualmente in sala come L’Uomo Invisibile, The Hunt ed Emma

Le pellicole, una volta noleggiate, saranno disponibili per un periodo 48 ore. La tariffa consigliata è di 19.99$ che dovrebbe restare grossomodo simile anche a livello internazionale (bisogna specificare che, al momento, non sappiamo se questa strategia verrà implementata anche in Italia). I cinema hanno, notoriamente, sempre combattuto l’accorciamento della finestra che separa la distribuzione nelle sale da quella domestica, ma quella che stiamo vivendo è una situazione che nessuno poteva prevedere.

Jeff Shell, CEO di NBCUniversal spiega così la decisione presa:

La Universal Pictures ha una gamma ampia e variegata di pellicole e il 2020 non rappresenta un’eccezione in tal senso. Al posto di rimandare queste pellicole distribuendole, magari, in un panorama anche più conflittuale (a causa del sovraffollamento di titoli, ndr.), abbiamo deciso di ovviare con un’opzione che consente alle persone di vedere questi film a casa in modo accessibile. Speriamo e crediamo che le persone possano ancora andare al cinema dove possibile, ma siamo consapevoli del fatto che in svariate parti del mondo ora non è così.

L’Uomo Invisibile di Leigh Whannell ha già incassato ben 122 milioni di dollari a fronte di un budget di 7 (esclusa P&A).

L’uomo invisibile doveva uscire in Italia il 5 marzo.

La protagonista è Elisabeth Moss (Mad Men, The Handmaid’s Tale) che, nella pellicola, interpreta Cecilia Kass, una donna intrappolata in una relazione alquanto violenta con un ricco e brillante scienziato interpretato da Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House).

Questa la la sinossi del film:

Cecilia scappa nel cuore della notte e scompare, vivendo nascosta con l’aiuto della sorella (Harriet Dyer), un loro amico d’infanzia (Aldis Hodge) e la sua figlia adolescente (Storm Reid). Ma quando il violento ex di Cecilia muore lasciandole una ingente fetta della sua vasta fortuna, lei comincia a sospettare che la sua morte sia solo una messa in scena. Mentre una serie di misteriose coincidenze diventano letali minacciando le vite delle persone che ama, la sanità mentale di Cecilia comincia a vacillare mentre cerca disperatamente di provare di essere minacciata da qualcuno che nessuno può vedere.

Inizialmente il film doveva far parte del Dark Universe, franchise morto in partenza dopo il fallimento di La Mummia. Il regista Leigh Whannell è partner abituale di James Wan nella saga di Saw e Insidious, e non a caso quindi si occupa anche della produzione del film insieme a Jason Blum e alla sua Blumhouse Productions.

