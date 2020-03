Wow. 12 giorni fa ho inziato una meditazione silenziosa nel deserto. Eravamo totalmente isolati. Nessun telefono, nessuna comunicazione etc. Non avevamo idea di cosa stava succedendo fuori dalla struttura. Ieri mi sono ritrovato in un mondo molto diverso. Un mondo che è stato cambiato per sempre. Una cosa pazzesca – come minimo. Ricevo messaggi di amici e famigliari in giro per il mondo e sto cercando di capire cosa sta succedendo. Spero stiate bene. Mando energie positive a tutti.

Circa due settimane faannunciava su Instagram di essere “quasi morto” durante un’arrampicata con il suo amico scalatore professionista Alex Honnold , oggi invece l’attore e cantante dei 30 Seconds to Mars è tornato a parlare ai suoi fan rivelando di aver scoperto improvvisamente dell’espansione del Coronavirus come pandemia in tutto il mondo dopo essersi isolato per dodici giorni nel deserto:

In queste due settimane profilo di Leto erano stati pubblicati vari altri aggiornamenti, in particolare un video in cui si arrampica su un ponte abbandonato a Kiev e si scatta dei selfie (!), ma evidentemente si trattava di contenuti pubblicati dal suo social media manager.

Ricordiamo che dopo Blade Runner 2049, del 2017, Leto è comparso in The Outsider l’anno successivo e quest’anno tornerà sugli schermi con Morbius (guarda il trailer), in uscita il 31 luglio. Noto anche come il Vampiro Vivente, Morbius è comparso nei fumetti Marvel nel 1971. Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro. Il film rientrerà nell’Universo cinematografico Marvel della Sony, come Venom. Nel cast, oltre a Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Michael Keaton e Tyrese Gibson.