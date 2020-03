È ufficiale: il Festival di Cannes è stato rinviato.

“In questo momento di crisi sanitaria globale i nostri pensieri vanno alle vittime del COVID-19, ed esprimiamo la nostra solidarietà a tutti coloro che stanno combattendo la malattia,” ha dichiarato ufficialmente il festival. “Oggi, abbiamo preso la seguente decisione: il Festival di Cannes non potrà svolgersi nelle date previste, dal 12 al 23 maggio. Stiamo prendendo in considerazione varie opzioni per mantenere l’edizione in corso, la prima è un semplice rinvio alla fine di giugno e l’inizio di luglio 2020. Non appena gli sviluppi nella situazione sanitaria francese e internazionale ci permetteranno di stabilire una data precisa, renderemo nota la nostra decisione, in accordo con il governo francese, il comune di Cannes e i membri del board del Festival, l’industria cinematografica e tutti i partner dell’evento.”

Nella nostra analisi di qualche giorno fa sottolineavamo come fosse sostanzialmente inevitabile un rinvio del Festival, e ipotizzavamo le conseguenze di una vera e propria cancellazione:

In caso di annullamento però che fine farebbero i grandi film che avevano un posto a Cannes? La vulgata vuole che ne beneficerebbero gli altri festival ma è vero solo fino ad un certo punto. Molti film (tra i più grandi) sicuramente uscirebbero e basta, senza passaggi festivalieri, altri che invece hanno bisogno assolutamente di un festival per la loro vita dovrebbero ripiegare su manifestazioni successive. Tuttavia, sempre ad Indiewire, Alberto Barbera ma anche altri direttori di festival vicini a Cannes, come Toronto ad esempio, ha spiegato che sarebbe molto complicato per loro assorbire quel che Cannes non ha potuto mostrare. Di certo qualcuno dei più illustri sarebbe preso volentieri (come del resto capitò col famoso pacchetto Netflix rifiutato da Cannes due anni fa che finì dritto a Venezia a partire da Roma di Cuaron), ma i posti disponibili non sono infiniti e una stessa giornata non può ospitare 5 film grandissimi ma nemmeno 5 film di medio livello, perché non respirerebbero, non avrebbero spazio e stampa per fare le loro attività e non avrebbero l’attenzione sul red carpet o nei notiziari per la quale vengono al Lido.

