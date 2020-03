La Disney ha annunciato, sulla scia di quanto sta accadendo altrove , chesarà disponibile per l’acquisto digitale già da oggi.

Con un annuncio su twitter è poi arrivata la notizia che la pellicola approderà su Disney+ a partire dal 3 aprile.

Prima dell’emergenza Coronavirus, che gradualmente ha condotto alla chiusura dei cinema, il film aveva raggiunto quota 62 milioni di dollari e 103 totali nel mondo.

“Sebbene non vediamo l’ora che il pubblico torni a godersi i nostri film sul grande schermo“, hanno commentato il regista Dan Scanlon e la produttrice Kori Rae, “date le circostanze attuali siamo felici di diffondere questo film divertente e avventuroso sulle piattaforme digitali in anticipo in modo che il pubblico possa goderne comodamente a casa propria“.

Onward si aggiunge ai titoli che saranno disponibili da oggi negli Stati Uniti, ovvero L’uomo invisibile, The Hunt e Emma; dal 24 marzo risponderanno all’appello Birds of Prey, The Gentlemen, Tornare a vincere, Bloodshot e Dolittle.

#PixarOnward is coming to the US tonight on digital download and will be streaming on #DisneyPlus on April 3rd. pic.twitter.com/W6TgB4kcAa — Disney+ (@disneyplus) March 20, 2020

Onward – Oltre la magia è ambientato in un mondo fantasy suburbano e segue le vicende di due giovani fratelli elfi (Holland e Pratt) che si imbarcano verso una straordinaria ricerca per scoprire se c’è ancora un po’ di magia rimasta nel mondo. Hanno perso il padre quando erano molto piccoli e scopriranno qualcosa su di lui durante il loro viaggio.

Il nuovo film Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia è interpretato, nella versione italiana, da un cast di voci che comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, i genitori dei fratelli Ian e Barley. Favij, Raul Cremona e David Parenzo interpretano invece rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, che hanno già firmato l’acclamato Monsters University del 2013, Onward – Oltre la Magia è ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ magia.

LEGGI ANCHE – Onward, i dati del botteghino

Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!