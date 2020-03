Nel 2007,arrivava nei cinema con un film post-apocalittico che si rivelò un vero e proprio campione d’incassi.

Parliamo, naturalmente, di Io Sono Leggenda, pellicola diretta da Francis Lawrence ispirato all’omonimo romanzo di Richard Matheson.

Si trattava della terza pellicola basata sul capolavoro della letteratura scritto dall’autore di Allendale dopo L’ultimo uomo della Terra (1964) dei registi Sidney Salkow e Ubaldo Ragona e 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra (The Omega Man) di Boris Sagal. Anzi, considerando il mockbuster targato The Asylum, I Am Omega, uscito addiruttura un mese prima del blockbuster targato Warner, era addirittura il quarto.

Nella pellicola, come recita la sinossi ufficiale:

Immune per qualche ragione ad un virus inarrestabile e incurabile, il virologo militare Robert Neville è l’ultimo essere umano rimasto vivo a New York e forse, nel mondo intero. Le vittime dell’epidemia diventate mutanti si aggirano nell’ombra… spiando ogni mossa di Neville… Nell’attesa che lui compia l’errore fatale. A Neville resta solo una missione da portare a termine: trovare un antidoto utilizzando il suo stesso sangue immune al virus. Ma sa di essere in assoluta minoranza… e il tempo a sua disposizione sta per scadere

In un video pubblicato su Facebook Will Smith ha spiegato di sentirsi parzialmente colpevole della mala informazione sul Coronavirus proprio a causa di Io Sono Leggenda:

Voglio dirlo perché nel 2008 (sic!) ho fatto Io Sono Leggenda e mi sento responsabile per un sacco di disinformazione in materia. Mentre mi stavo preparando per Io Sono Leggenda, dove il mio personaggio è un virologo, ho avuto la possibilità di visitare il CDC. Ho avuto la possibilità di sviluppare una fondamentale, per quanto basilare, comprensione dei virus e degli agenti virali patogeni, un’esperienza che ha davvero cambiato la mia vita e la maniera in cui osservo il mondo. Ci sono concetti di base che le persone non capiscono. Quello che vorrei per tutti noi ora è l’opportunità di capire le basi e poi lasciar fare tutto agli esperti.

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate al Coronavirus in questo archivio.