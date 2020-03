Tutto come previsto: Disney+ è disponibile da oggi in Italia. Da alcune ore la piattaforma streaming è attiva nel nostro paese: il modo più semplice per dare un’occhiata è attivare una prova gratuita di una settimana

Al lancio, Disney+ propone oltre 500 film, più di 350 serie (per un totale di oltre settemila episodi), 25 originali esclusivi e produzioni italiane: contenuti che provengono da iconici brand come Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Facciamo un rapido giro.

Un modo molto comodo per trovare tutti i contenuti è andare su “Film” o “Serie tv” e premere su “Tutti i film” o “Tutte le serie TV”: sono archivi in ordine alfabetico (anche se da computer non risultano di semplice scorrimento).

Nell’area ricerca, premendo sulla lente d’ingrandimento, troviamo una serie di comode collezioni, un modo per raggruppare i contenuti. “Disney nei decenni”, per esempio, è un archivio cronologico dagli anni venti a oggi di film live action e animati e cortometraggi firmati Disney, la collezione “Star Wars: la saga degli Skywalker” contiene gli otto film principali della saga (L’Ascesa di Skywalker deve ancora uscire), “Darth Vader” contiene i film in cui è presente il celebre villain (incluso Rogue One) oltre a un episodio di Star Wars Rebels e alcuni episodi di Lego Star Wars – Le nuove cronache di Yoda. Come vedete, sono presenti anche collezioni Fox come “X-Men” (che contiene film e spinoff, ma anche la serie animata in cinque stagioni del 1992/1997).

Tornando alla Home, troviamo evidenziati i cinque “bottoni” con i brand principali: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Premendo su Marvel, troviamo un elenco:

Universo Cinematografico Marvel (19 film: mancano L’Incredibile Hulk e i film di Spider-Man; nell’elenco non compare Ant-Man and the Wasp ma se si cerca si trova)

Altri film Marvel (10 film Fox, ovvero gli X-Men e i vari Fantastici Quattro)

Serie e speciali live action (tra cui Inhumans, l’originale Marvel Hero Project, Agent Carter, Runaways, i documentari Assembling a Universe e Da Pulp a Pop)

Serie e speciali di animazione (tra cui la serie Spider-Man del 2017, le serie Avengers Assemble, Guardiani della Galassia, Hulk e gli Agenti Smash, X-Men, Ultimate Spider-Man ecc)

Mini avventure Marvel (vari cortometraggi)

Spider-Verse (una collezione con i vari film, corti e serie che includono Spider-Man)

Marvel: le origini (una collezione con i film Marvel che contengono le origini di vari supereroi)

Marvel negli anni (una collezione che include tutti i contenuti Marvel in ordine cronologico)

La sezione Star Wars contiene un elenco con:

Serie (The Mandalorian, The Clone Wars, Rebels, Resistance, The Freemaker Adventures)

Film (Tutti, inclusi gli spin-off, fino a Gli Ultimi Jedi)

Cortometraggi e speciali (Il film d’animazione The Clone Wars, Forces of Destiny e tutti i corti LEGO)

La collezione Darth Vader

Star Wars negli anni (una collezione cronologica)

Nella sezione National Geographic, invece, troviamo:

Serie (tra cui l’originale ‘Il mondo secondo Jeff Goldblum’)

Film e speciali (tra cui Free Solo, Oscar al miglior documentario)

La collezione ‘Veterinari e animali domestici’

La collezione ‘Scienza e innovazione’

La collezione ‘Animali e natura’

La collezione ‘Esplora il nostro mondo’

Altre cose che abbiamo notato:

Avatar è disponibile nella versione cinematografica e in una versione “per tutta la famiglia” con una traccia audio in cui il “linguaggio sgradevole” è stato rimosso.

è disponibile nella versione cinematografica e in una versione “per tutta la famiglia” con una traccia audio in cui il “linguaggio sgradevole” è stato rimosso. L’area Pixar contiene tutti i film d’animazione e i cortometraggi, partendo da Le Avventure di André & Wally B (corto del 1984) fino a Gli Incredibili 2 (2018). Purtroppo c’è qualche problema di navigazione, nel senso che se si scorrono le pellicole presenti sotto “film” non sono presenti tutti i film Pixar che effettivamente sono inclusi in Disney+ (non c’è Gli Incredibili 2, per esempio, che invece si trova nella ricerca). Sono bug che probabilmente verranno corretti nelle prossime ore

contiene tutti i film d’animazione e i cortometraggi, partendo da Le Avventure di André & Wally B (corto del 1984) fino a Gli Incredibili 2 (2018). Purtroppo c’è qualche problema di navigazione, nel senso che se si scorrono le pellicole presenti sotto “film” non sono presenti tutti i film Pixar che effettivamente sono inclusi in Disney+ (non c’è Gli Incredibili 2, per esempio, che invece si trova nella ricerca). Sono bug che probabilmente verranno corretti nelle prossime ore Sono presenti ben trenta stagioni dei Simpson, le prime stagioni purtroppo non sono in formato 4:3 (problema segnalato già alcuni mesi fa negli USA e che verrà risolto prossimamente), c’è ovviamente anche il film dei Simpson

Al momento del lancio, gli abbonati possono vivere l’esperienza di Disney+ sulla maggior parte dei dispositivi mobili connessi, compresi console per gaming, lettori multimediali e smart TV. È possibile accedere a 4 stream simultanei in alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie per download multipli. Gli utenti possono fruire di suggerimenti personalizzati e avranno la possibilità di impostare fino a sette diversi profili. È inoltre possibile impostare profili per bambini con interfaccia a navigazione facilitata e accesso a contenuti adatti alla loro età.

In Italia gli utenti possono iscriversi a Disney+ direttamente dal sito o tramite acquisto in-app dalle seguenti piattaforme e dispositivi:

Amazon (dispositivi Fire TV, smart TV Fire TV Edition e Fire Tablet).

Apple (iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV).

Google (smartphone Android, dispositivi Android TV, Google Chromecast e dispositivi integrati Chromecast).

LG Smart TV con webOS.

Microsoft (Xbox One).

Samsung Smart TV.

Sony/Sony Interactive Entertainment (Sony TV con sistema Android e PlayStation®4).

Per maggiori informazioni su come abbonarsi o per attivare la settimana di prova andate su DisneyPlus.com

