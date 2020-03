Il reboot dicon David Harbour (Stranger Things, Black Widow) diretto da Neil Marshall arrivato nelle sale lo scorso aprile non ha entusiasmato né la critica né il pubblico, rivelandosi anche un discreto flop al botteghino.

A tal proposito lo stesso David Harbour tramite una diretta sul suo profilo Instagram ha parlato del fallimento del progetto, attribuendo suddetto flop (al netto dei difetti che anche Harbour riconosce al film) ai fan dei film di Hellboy diretti da Guillermo del Toro (usciti nel 2004 e nel 2008) che non erano propensi a vedere un reboot:

Penso che il progetto sia fallito ancor prima che iniziassimo le riprese perché penso che la gente non volesse che realizzassimo il film. Guillermo del Toro e Ron Perlman hanno creato qualcosa di iconico che pensavamo potesse essere reinventato, poi da internet si è levata la gran voce “non vogliamo che venga toccato”. Abbiamo girato un film che penso fosse divertente, penso anche che abbia i suoi problemi, ma penso che fosse un film divertente, ma le persone erano semplicemente contrarie, e questo è giusto, ma ho imparato la lezione in molti modi diversi.

Dietro la macchina da presa Neil Marshall, regista rivelazione per l’horror The Descent – Discesa nelle tenebre, che dirige David Harbour (star della serie Stranger Things, al cinema con I segreti di Brokeback Mountain, La guerra dei mondi) nei panni del semi-demone che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano, come la Regina di Sangue, interpretata dalla bellissima Milla Jovovich (la saga Resident Evil, Zoolander 2). Completano il cast Ian McShane (John Wick 1, 2), Sasha Lane (American Honey) e Daniel Dae Kim (The Divergent Series: Allegiant).

La pellicola è uscita in Italia l’11 aprile 2019.

Questa la sinossi:

Hellboy è tornato ed è più indemoniato che mai nel reboot della saga tratta dai fumetti cult di Mike Mignola. Il leggendario supereroe demoniaco, detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano, è chiamato in Inghilterra per combattere tre giganti infuriati. Qui scoprirà le sue origini e dovrà vedersela con Nimue, la Regina di Sangue, un’antica strega resuscitata dal passato e assetata di vendetta contro l’umanità. Hellboy dovrà cercare di fermare Nimue con ogni mezzo, in un epico scontro per scongiurare la fine del mondo.

FONTE: SR, Instagram