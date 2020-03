Lancio davvero importante per Disney+ in Europa: la piattaforma streaming è arrivata in sette territori mercoledì 24 marzo, generando ben 5 milioni di download nelle prime 24 ore.

La cifra è stata diffusa da BroadbandTVNews, che cita il servizio di analisi App Annie. La Germania è il mercato più ampio, seguito da Regno Unito, Spagna e Italia. Secondo il sito, un lancio così ampio sembra lasciar presagire che Disney+ diventerà uno dei servizi di streaming più utilizzati nella regione. In Francia, lo ricordiamo, il debutto è stato rinviato al 7 aprile a causa dell’emergenza Coronavirus.

App Annie sottolinea anche che Disney+ al momento è la settima app a pagamento non ludica più popolare nel mondo, il che è notevole se si pensa che il mercato principale finora erano gli Stati Uniti.

E a proposito di statistiche, nel mese di dicembre gli utenti americani hanno passato una media di 3 ore e 10 minuti sull’app (contro le 4 ore e 20 di Netflix e le 3 ore e 20 di Hulu).

Vi riportiamo le notizie degli ultimi giorni dedicate a Disney+:

Al momento del lancio, gli abbonati possono vivere l’esperienza di Disney+ sulla maggior parte dei dispositivi mobili connessi, compresi console per gaming, lettori multimediali e smart TV. È possibile accedere a 4 stream simultanei in alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie per download multipli. Gli utenti possono fruire di suggerimenti personalizzati e avranno la possibilità di impostare fino a sette diversi profili. È inoltre possibile impostare profili per bambini con interfaccia a navigazione facilitata e accesso a contenuti adatti alla loro età.

In Italia gli utenti possono iscriversi a Disney+ direttamente dal sito o tramite acquisto in-app dalle seguenti piattaforme e dispositivi:

Amazon (dispositivi Fire TV, smart TV Fire TV Edition e Fire Tablet).

Apple (iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV).

Google (smartphone Android, dispositivi Android TV, Google Chromecast e dispositivi integrati Chromecast).

LG Smart TV con webOS.

Microsoft (Xbox One).

Samsung Smart TV.

Sony/Sony Interactive Entertainment (Sony TV con sistema Android e PlayStation®4).

Per maggiori informazioni su come abbonarsi o per attivare la settimana di prova andate su DisneyPlus.com

Disclaimer: BadTaste.it partecipa al programma di affiliazione sugli abbonamenti di Disney+ sottoscritti dai suoi lettori e potrebbe percepire una commissione