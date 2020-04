[…] Ci sono persone che non mostrano alcun sintomo, quindi questo virus può diffondersi molto facilmente, capite? È davvero il momento di fare attenzione, lavarsi le mani e mantenersi a distanza. Lo abbiamo detto alle nostre famiglie e ci stanno sostenendo. Lo abbiamo detto ai miei colleghi. La trasparenza è la cosa migliore, in questo momento. Se vi sentite male o se pensate che dovreste fare il test oppure che avete avuto contatti con qualcuno con il virus, fate qualcosa. Capito? È veramente importante.

Ascoltatemi: sto bene, mia moglie Sabrina non ha fatto il test ma sta bene. Non avevo alcun sintomo, mi hanno fatto il test perché sono stato a contatto con qualcuno che era risultato positivo. Venerdì scorso ho scoperto che erano positivi, mi sono messo in quarantena immediatamente e ho fatto il test, i risultati sono arrivati ora.

Sono trascorse due settimane da quando Idris Elba ha reso noto di essere risultato positivo al COVID-19 e di essersi messo in autoisolamento insieme a sua moglie Sabrina.

Con un nuovo video postato su Twitter, Idris Elba ha aggiornato la sua platea di follower circa il suo stato di salute e quello della sua consorte.

Nel filmato, che trovate qua sotto, spiega:

Volevo solo mandarvi un piccolo aggiornamento sul come ce la stiamo passando. Stiamo entrambi bene, sempre asintomatici. Il periodo di quarantena è passato, ma siamo come in una sorta di limbo. Non possiamo prendere un volo per tornare a casa, quindi dobbiamo starcene buoni ancora un po’. A parte quello stiamo bene e siamo davvero grati di ciò. Credo che il peggio sia probabilmente passato.