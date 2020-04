In una recente intervista per l’ USA Today ha parlato della “origine” della canotta bianca che indossa sempre nei suoi film (ma anche nella vita reale). L’indumento è praticamente associato a personaggio di Dominic Toretto nella saga di, ma lo troviamo indosso all’attore anche in, ora disponibile in digitale

Sul fatto che entrambi i personaggi indossino una canotta bianca, Vin Diesel ha spiegato:

Dom è piuttosto stoico, un personaggio senza fronzoli che ti immagini da qualche parte sotto il cofano di un’auto. Ray Garrison invece è un tipo che che scende da un aereo e si rimbocca le maniche.

Ha poi aggiunto:

La canotta viene prima di Vin. È una cosa da Vin Diesel prima che Vin Diesel diventasse un attore, quando ancora faceva il buttafuori.

