Oggi vi raccontiamo alcune curiosità su Il principe d’Egitto, il film diretto da Brenda Chapman, Steve Hickner e Simon Wells arrivato al cinema a dicembre 1998.

“Il mio sogno era di fare un passo indietro, prendere la tecnica dell’animazione e raccontare una storia diversa. Ora, 60 o 70 anni dopo, quando si parla di animazione si pensa a una fiaba animata per bambini. Che l’animazione sia un genere e non una tecnica è una mentalità tramandata da generazione in generazione. È così radicata che la visione di Walt Disney del genere è l’unica cosa che conosciamo. Ma per me l’animazione è una tecnica, e quello che raccontai a Steven e a David quel giorno, seduto nel salotto di Steven, è che io volevamo raccontare una storia come Indiana Jones, usando la tecnica dell’animazione“. Spielberg guardò il collega negli occhi per due secondi e disse: “Ottimo, allora dovresti fare I dieci Comandamenti“.