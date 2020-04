Moltissime star del mondo dello spettacolo si sono esposte nelle ultime settimane riguardo l’emergenza sanitaria data dall’espandersi del nuovo Coronavirus nel mondo. Nelle ultime ore si è esposto anche, amato attore cinese che con un video pubblicato su Twitter ha cercato di sensibilizzare le persone riguardo l’emergenza e parlando anche delle misure di sicurezza da attuare per contenere la pandemia.

Potete vedere il video qua sotto:

Di recente abbiamo visto Jackie Chan in azione in film come Bleeding Steel – Eroe di acciaio, The Foreigner, come doppiatore in LEGO Ninjago: Il film e in La battaglia degli imperi – Dragon Blade. Presto sarebbe invece approdato sul grande schermo nei cinema del Regno Unito in The Iron Mask, action fantasy in cui ha condiviso il palco con Arnold Schwarzenegger. Farà poi parte del cast di titoli come Shanghai Dawn, Five Against a Bullet, Rush Hour 4, Once Upon a Zodiac, Project X-Traction e Beijing: Wan Jiu Zhao Wu.

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate all’emergenza nuovo Coronavirus in questo archivio.

FONTI: Twitter, CB