25 anni fa approdava nelle sale americane(A Goofy Movie), film animato targato Disney.

Per celebrare tale anniversario del lungometraggio la Disney ah deciso di organizzare un “road trip virtuale” (che sostituisce il vero road trip annullato per via dell’emergenza sanitaria) fatto a tappe a cui i fan del film possono partecipare nei prossimi giorni attraverso video e live streaming sui social Disney.

Ricordiamo che è possibile trovare In Viaggio con Pippo in streaming sulla piattaforma Disney+.

Ecco tutte le informazioni:

JUST ANNOUNCED: We’re taking our “A Goofy Movie” celebration to the max! Join us for a week-long celebration of the film’s 25th anniversary: https://t.co/80Id90IYti #D23GoofyMovie pic.twitter.com/G5McvgqPs7

Ecco la sinossi ufficiale di In Viaggio con Pippo:

Il maldestro Pippo, intenzionato a partire per un lungo viaggio di pesca, porta con sé il recalcitrante figlio adolescente Max. Il ragazzo è timido, pasticcione e sfortunato, oltre che innamorato di Roxanne. Costretto a partire Max mente alla giovane annunciandole di dover andare a Los Angeles dove salirà coraggiosamente alla ribalta, mentre si produce in un concerto il divo del rock Powerline. Purtroppo le vacanze (le stesse con la stessa canna da pesca) che il padre faceva insieme al nonno, significano un estenuante giro da uno degli Stati all’altro, dormendo in tenda e con mille sgradevoli imprevisti. Per Max, una noia anche per il viaggio scomodo. Frattanto Pippo va in estasi nel padiglione di un parco-giochi antiquato, dove si esibisce una malinconica band di opossum. Poi c’è l’incontro con Bigfoot (un orso turbolento) e con il vecchio Pietro (amico di casa), che circola con un camper attrezzatissimo. Per comunicare con il figlio e responsabilizzarlo, Pippo, in vena di fiducia, lo nomina “navigatore” e gli affida l’automobile. Pur di arrivare in tempo a Los Angeles, Max altera la mappa stradale; prende a un bivio la direzione errata, giungendo in un canyon, dove un minaccioso fiume lo travolge insieme al padre. Malgrado questi contrattempi padre e figlio approdano allo stadio del grande concerto. Il coraggioso Max segna al suo attivo due risultati positivi: è riuscito a salire sul palco della gloria, ballando il rock a fianco dello scatenato Powerline (mantenendo così la promessa fatta a Roxanne), oltre che a intendersi finalmente con papà Pippo, conservatore incallito, tuttavia disgelatosi per il gran bene che porta al suo rampollo.