Non avrà raggiunto i 962 milioni del primo (anzi, del secondo a rigor di logica) Jumanji, ma i 796 milioni di dollari raccolti al box office daporteranno inevitabilmente all’arrivo di un altro capitolo, prima o poi.

Questione che la scena post-crediti sembra suggerire in maniera decisamente diretta (attenzione allo spoiler): nel passaggio la console viene riattivata, solo che, questa volta, nessuno viene risucchiato nel gioco. In maniera analoga a quanto accadeva nella storica pellicola di Joe Johnston con Robin Williams è il gioco a invadere il mondo reale.

In una chiacchierata fatta con NME, il regista del film, Jake Kasdan, parla dell’impatto che questo momento avrà sul futuro di Jumanji.

Kasdan spiega che, nonostante il cammeo di Lamorne Morris (responsabile del marasma di cui sopra), il main cast rimarrà invariato, tanto per quel che riguarda i giovani protagonisti, Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, quanto per gli “avatar” del gioco, Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart.

Il filmmaker spiega anche che, al momento, non c’è un titolo di lavorazione per Jumanji 3 e che lui e il suo staff sono nelle fasi preliminari del processo creativo che porterà all’elaborazione della storia del film.

Questa la sinossi:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.