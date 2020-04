L’emergenza Coronavirus ha fermato le produzioni cinematografiche e televisive in buona parte del pianeta ( solo in Cina qualcosa sta riprendendo in questi giorni ), scombussolando l’intero calendario delle uscite, e c’è un franchise in particolare che ne sta risentendo: quello dei Marvel Studios. Da oltre un decennio la casa di produzione (diventata una divisione della Disney) ha messo in moto una macchina ben oliata in grado di realizzare più film in contemporanea distribuendoli in tutto il mondo. Un colosso che nel 2020 ha fatto arrivare in salae, in collaborazione con la Sony,, annunciando nel frattempo i piani per la fase 4 dell’Universo Marvel , che per la prima volta includerà film e serie tv (grazie al lancio globale della piattaforma streaming Disney+, arrivata in Italia pochi giorni fa ).

Per realizzare un progetto così ambizioso la stessa azienda si è riorganizzata nei mesi scorsi, con la promozione di Feige a direttore creativo dell’intera Marvel e la chiusura di Marvel Television (divisione diventata ormai ridondante). Il lancio della Fase 4 doveva avvenire quest’anno, con l’uscita di Black Widow a maggio, di The Falcon and the Winter Soldier ad agosto su Disney+, di Gli Eterni a novembre e di WandaVision a dicembre su Disney+, ma qualche giorno fa la Disney ha annunciato uno slittamento dell’intero calendario, inclusi i film Marvel. Questo non solo per aspettare che riaprano i cinema, ma anche per dare il tempo ai Marvel Studios di riprendere le attività produttive, che secondo alcune fonti non è previsto ripartano prima di settembre (quindi sei mesi). Questa la situazione aggiornata, per quanto ne sappiamo, dei vari progetti:

Black Widow : sostanzialmente pronto

: sostanzialmente pronto Gli Eterni : riprese principali pronte, devono ancora svolgersi le riprese aggiuntive

: riprese principali pronte, devono ancora svolgersi le riprese aggiuntive The Falcon and the Winter Soldier : le riprese della serie erano in corso quando sono state sospese per l’emergenza

: le riprese della serie erano in corso quando sono state sospese per l’emergenza WandaVision : le riprese della serie si sono concluse ai primi di marzo ma la produzione non è del tutto terminata

: le riprese della serie si sono concluse ai primi di marzo ma la produzione non è del tutto terminata Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings : le riprese stavano iniziando ma sono state sospese per l’emergenza

: le riprese stavano iniziando ma sono state sospese per l’emergenza Spider-Man 3 : il film è in pre-produzione, le riprese dovrebbero iniziare a luglio ma è probabile un rinvio

: il film è in pre-produzione, le riprese dovrebbero iniziare a luglio ma è probabile un rinvio Loki: le riprese della serie erano in corso ma sono state interrotte

Nel frattempo, in occasione del lancio francese di Disney+ sono state confermate alcune date delle prossime serie tv già diffuse qualche settimana fa: Loki e What If? arriveranno nel 2021, così come Hawkeye, mentre Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight arriveranno nel 2022. Ovviamente dando per scontato che i Marvel Studios possano ripartire con le produzioni entro sei mesi, ecco quindi che il calendario aggiornato di lancio (americano) dei prossimi film e serie dell’Universo Marvel, che vi riportiamo qui sotto, rimane suscettibile di ulteriori cambiamenti vista l’incertezza generale:

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) – Agosto 2020

Black Widow – 4 novembre 2020

WandaVision (Disney+) – dicembre 2020

Gli Eterni – 12 febbraio 2021

Shang-Chi – 7 maggio 2021

Loki (Disney+) – 2021

What If? (Disney+) – 2021

Hawkeye (Disney+) – 2021

Doctor Strange 2 – 5 novembre 2021

Spider-Man 3 – ? (la data del 16 luglio 2021 chiaramente slitterà)

Thor: Love and Thunder – 28 febbraio 2022

Black Panther 2 – 6 maggio 2022

Captain Marvel 2 – 8 luglio 2022

Ms. Marvel (Disney+) – 2022

She-Hulk (Disney+) – 2022

Moon Knight (Disney+) – 2022

Sappiamo anche che la Disney ha “prenotato” alcuni slot tra il 2022 e il 2023:

7 ottobre 2022

17 febbraio 2023

5 maggio 2023

28 luglio 2023

3 novembre 2023

Una di queste, dovrebbe essere la data d’uscita di Blade 2, presumibilmente la prima.

Vi terremo aggiornati su eventuali ulteriori cambiamenti!